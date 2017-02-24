Драматическая развязка: двойное падение принесло золото России (видео)

Сергей Устюгов (справа) и Никита Крюков радуются победе. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Второе место заняла команда Италии (Дитмар Неклер/Федерико Пеллегрино) с отставанием в 2,2 секунды. Третьей стала команда Финляндии (Сами Яухоярви/Ийво Нисканен) - 8,7 секунды отставания, сообщает Интерфакс.

К финишному отрезку главными претендентами на победу являлись Финляндия и Норвегия, однако норвежец упал, зацепил финна, в итоге вперед вырвались российский и итальянский лыжники.

Для Устюгова эта медаль стала третьей на нынешнем ЧМ. Ранее он выиграл скиатлон и стал вторым в индивидуальном спринте.