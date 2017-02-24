Бывший офицер Сил обороны Эстонии получил срок за раскрытие гостайны

Помимо разглашения гостайны, суд признал Иво Юрак (39 лет) виновным в частных разведывательных действиях и в незаконном обращении огнестрельного оружия, пишет ERR.

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам тюремного заключения, из которых он должен провести в тюрьме семь месяцев, суд также назначил четырехлетний условный срок.

Полиция безопасности задержала Юрак по подозрению в раскрытии гостайны в прошлом году 29 августа, после чего суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об его аресте. По данным расследования КаПо, Юрак уносил с работы содержащие гостайны документы и хранил их дома, способствуя тем самым незаконному доступу к государственным тайнам.