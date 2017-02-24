Картина дня: в США машина протаранила толпу, трагическое ДТП в Ида-Вирумаа и секрет речи Кальюлайд

Трагическое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва

Сегодня утром в Ида-Вирумаа машина Kia вылетела в кювет, водитель погиб. Читать далее...

Тайна речи президента

Раскрыт секрет, как Керсти Кальюлайд удалось произнести свою речь без запинок. Читать далее...

Пьяный водитель врезался в дом

В центре Таллинна пьяный водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дверь дома. Читать далее...

В США автомобиль въехал в толпу на параде

Число пострадавших в Новом Орлеане (штат Луизиана), где водитель врезался в субботу вечером в толпу прохожих, составило 28 человек. Читать далее...

Срок за раскрытие гостайны

Харьюский уездный суд признал бывшего капитана Сил обороны Эстонии виновным в разглашении государственной тайны и приговорил к частичному реальному тюремному сроку. Читать далее...

Призыв жителя Таллинна

Мужчина пожаловался на равнодушие окружающих: окоченевший человек лежал на улице, а все проходили мимо него и не вызывали даже скорую помощь. Читать далее...

Худший в мире лыжник или шарлатан?

История венесуэльского лыжника Адриана Солано похожа на сказку о Золушке. Спортсмена задержали в аэропорту Парижа по подозрению в терроризме, но вдруг нашелся бизнесмен из Финляндии, благодаря которому Солано все-таки смог попасть на чемпионат мира в Лахти. Читать далее...

В пожаре мужчина потерял дом и машину

В сгоревшем доме жил работающий водителем и работником сцены в Раквереском театре Рейго. По словам мужчины, он ушел из дома вчера в два часа дня. Вернувшись домой в десять часов вечера, он увидел, что дом горит. Читать далее...

Первые симптомы ВИЧ

Хотя точно узнать о наличии ВИЧ можно только с помощью теста, полезно знать, при каких симптомах болезни следует обратиться к врачу. Читать далее...

Эстонские «Герои»: мы сюда не работать приехали!

Авторы плутовской кинокомедии «Герои», режиссер Яак Кильми и сценарист Мартин Алгус предупреждают: все персонажи вымышлены, всякое сходство с реальными событиями случайно. Но вообще-то их развеселая картина с назидательным финалом имеет несколько параллелей как в жизни, так и в искусстве, пишет кинокритик Борис Тух. Читать далее...