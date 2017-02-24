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Кудрин объяснил стремление россиян к великой недостижимой цели

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Алексей Кудрин, бывший министр финансов и глава совета Центра стратегических разработок, объяснил стремление россиян к великой недостижимой цели и отсутствие запроса на реформы. Они России нужны как никогда, но в нынешних условиях власть может их бесконечно откладывать, указал Кудрин в журнале "РИФ-2017". Издание выпущено к Российскому инвестиционному форуму в Сочи, который начинается в понедельник. Цитаты из публикации Кудрина приводит РИА "Новости".

"Старая модель экономики не работает. Не принимаются меры, позволяющие создать и запустить новую модель. Это сдерживает наш экономический рост, что чревато технологическим отставанием, низкой производительностью и плохим качеством государственного управления. Основные проблемы лежат внутри России, и институциональные, и структурные… Считаю, сегодня институциональные реформы нужны стране как никогда прежде", - подчеркнул Кудрин, слова которого цитирует Newsru.com.

По его мнению, важной частью таких изменений является изменение общественного сознания. "Резкие общественные перемены приучили граждан нашей страны не планировать ничего впрок. Согласно регулярным опросам, около 46% россиян не знают, что с ними будешь в ближайшие месяцы, еще 36% планируют свою жизнь максимум на год-два вперед. Доминируют жизненные стратегии с малым горизонтом планирования - пережить бы эту неделю, месяц, год, а дальше будет видно. Этот порождает отсутствие общественного заказа на будущие институциональные реформы", - объяснил экономиста.

Государству это дает возможность "их откладывать, редуцировать или вовсе не проводить".

Он указал на противоречие в российском обществе. Оно одновременно разбито на слабо доверяющие друг другу социальные группы, в то время как государство традиционно ориентировано на долгосрочные стратегии.

"Такая совокупность жизненных установок порождает потребность постоянного бега к великой цели и обуславливает столь же постоянное "недобегание" до нее. Мы всегда находимся в поисках чего-то большого и объединяющего, к чему хотелось бы стремиться - особого "русского пути", национальной идеи, - но оказываемся не готовыми ни находить, ни вырабатывать приемлемый для всех образ будущего, ни строить к нему дорогу, ни уж тем более поэтапно по этой дороге идти", - делает вывод Кудрин.

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