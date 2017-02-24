Тренер финнов: Эмиль Иверсен рыдал как ребенок

Напомним, что за несколько десятков метров до финиша в командном спринте Иверсен лидировал, но упал и зацепил ехавшего рядом с ним финского лыжника Ийво Нисканена.

Это позволило россиянину Сергею Устюгову и итальянцу Федерико Пеллегрино обойти спортсменов и завоевать золото и серебро. Бронза досталась финнам.

«Иверсен очень устал, поэтому он преградил путь Нисканену. После финиша он рыдал как маленький ребенок, который потерял конфету, - сказал Юльхя. – Я считаю, что мы сегодня проиграли золото. Сначала меня это очень сильно разозлило, но потом я успокоился».