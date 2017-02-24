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Тренер финнов: Эмиль Иверсен рыдал как ребенок

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Главный тренер финской лыжной сборной Рейо Юльхя заявил, что после трагической развязки на финише командного спринта, норвежский лыжник Эмиль Иверсен рыдал как ребенок, сообщает Postimees.ee.

Напомним, что за несколько десятков метров до финиша в командном спринте Иверсен лидировал, но упал и зацепил ехавшего рядом с ним финского лыжника Ийво Нисканена.

Это позволило россиянину Сергею Устюгову и итальянцу Федерико Пеллегрино обойти спортсменов и завоевать золото и серебро. Бронза досталась финнам.

«Иверсен очень устал, поэтому он преградил путь Нисканену. После финиша он рыдал как маленький ребенок, который потерял конфету, - сказал Юльхя. – Я считаю, что мы сегодня проиграли золото. Сначала меня это очень сильно разозлило, но потом я успокоился».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАлахтиспринтЭмиль Иверсен
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