Плоды эпидемии: число заболевших СПИДом за год выросло в два раза

«С начала ВИЧ-эпидемии прошло уже 16 лет и поэтому неизбежно то, что количество людей, у которых ВИЧ перешел в СПИД, будет расти», - сказала старший врач Ида-вируской центральной больницы Елена Шмидт. Если в 2015 году было зарегистрировано 19 новых случаев заражения СПИДом, то в 2016 году этот показатель составил уже 41 случай.

По словам врача, заболевшие люди делятся на два вида. «Во-первых, это люди, которые заразились много лет назад и долгое время не знали, что у них ВИЧ», - сказала она, добавив, что это обычные люди, которые ходят на работу и не употребляют наркотики. – Когда они попадают к нам, то приходится констатировать, что ВИЧ у них уже перешел в СПИД».

По ее словам, некоторые люди были осведомлены о своей болезни, но не обращались к врачу из-за боязни стигматизации. «Стигма до сих пор является серьезной проблемой. Эти люди просто боятся, что о болезни станет известно общественности», - отметила она, призвав всех проходить тесты на ВИЧ – чем раньше выявлено заболевание, тем проще потом с ним справиться.

Ко второму виду пациентов относятся наркоманы, которым очень сложно назначить постоянное лечение. «Они прерывают лечение и начинают вновь употреблять наркотики. Поэтому очень сложно сделать так, чтобы лечение привело к результату», - отметила Шмидт, добавив, что из-за отсутствия систематического лечения у наркоманов ВИЧ быстрее переходит в СПИД.