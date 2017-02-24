Воскресенье, 26. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Плоды эпидемии: число заболевших СПИДом за год выросло в два раза

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В начале 2000-x годов в Эстонии бушевала ВИЧ-эпидемия. Поскольку многие из зараженных ВИЧ не знали о своем статусе, они не проходили лечение, что привело к развитию у них СПИДа, пишет портал Tervis.

«С начала ВИЧ-эпидемии прошло уже 16 лет и поэтому неизбежно то, что количество людей, у которых ВИЧ перешел в СПИД, будет расти», - сказала старший врач Ида-вируской центральной больницы Елена Шмидт. Если в 2015 году было зарегистрировано 19 новых случаев заражения СПИДом, то в 2016 году этот показатель составил уже 41 случай.

По словам врача, заболевшие люди делятся на два вида. «Во-первых, это люди, которые заразились много лет назад и долгое время не знали, что у них ВИЧ», - сказала она, добавив, что это обычные люди, которые ходят на работу и не употребляют наркотики. – Когда они попадают к нам, то приходится констатировать, что ВИЧ у них уже перешел в СПИД».

По ее словам, некоторые люди были осведомлены о своей болезни, но не обращались к врачу из-за боязни стигматизации. «Стигма до сих пор является серьезной проблемой. Эти люди просто боятся, что о болезни станет известно общественности», - отметила она, призвав всех проходить тесты на ВИЧ – чем раньше выявлено заболевание, тем проще потом с ним справиться.

Ко второму виду пациентов относятся наркоманы, которым очень сложно назначить постоянное лечение. «Они прерывают лечение и начинают вновь употреблять наркотики. Поэтому очень сложно сделать так, чтобы лечение привело к результату», - отметила Шмидт, добавив, что из-за отсутствия систематического лечения у наркоманов ВИЧ быстрее переходит в СПИД.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвичзаболеваниелечениеспид
По теме
Первые симптомы ВИЧ: когда стоит обратиться к врачу?

Первые симптомы ВИЧ: когда стоит обратиться к врачу?

Хотя точно узнать о наличии ВИЧ можно только с помощью теста, полезно знать, при каких симптомах болезни следует обратиться к врачу, чтобы сделать тест, или купить комплект для самостоятельно проверки в аптеке.
limon.ee
эр99: если бы я был президентом
Limon.ee
день независимости эр
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
20:49
Пьяный водитель врезался в трамвай и остановил движение в центре Таллинна
20:46
Фото, видео: гигантское волосатое чудовище напугало жителей филиппинского острова
20:37
Ласнамяэская гимназия подала ходатайство о сохранении обучения на русском языке
20:12
Плоды эпидемии: число заболевших СПИДом за год выросло в два раза
19:50
Эта девушка, возможно, самый молодой волостной руководитель в Прибалтике (1)
19:35
США призвали Россию немедленно прекратить огонь в Донбассе (7)
19:21
Рейтинг партий: поддержка центристов и реформистов снизилась
19:02
В Лондоне автомобиль сбил пять человек (1)
18:42
Милый сюрприз: Юри Ратас нашел подснежники (фото)
18:26
Умер актер Билл Пэкстон
18:24
Галерея: в Москве прошел марш памяти Немцова (12)
18:11
Тренер финнов: Эмиль Иверсен рыдал как ребенок
17:51
Евгений Осиновский выразит благодарность борцам с алкоголизмом (2)
17:38
Кудрин объяснил стремление россиян к великой недостижимой цели
17:22
Видео: итальянский город разваливается на глазах
16:52
Галерея: уникумы на колесах в Нелиярве
16:50
Картина дня: в США машина протаранила толпу, трагическое ДТП в Ида-Вирумаа и секрет речи Кальюлайд
16:48
В джинсах и без макияжа: звезды репетируют церемонию «Оскар», которая состоится уже сегодня
16:37
Свет в конце тоннеля для эстонских судовых охранников может забрезжить совсем скоро (1)
16:31
Вдова Алексея Петренко нашла виновных в его смерти
Все новости
LimonЦеликом
В джинсах и без макияжа: звезды репетируют церемонию «Оскар», которая состоится уже сегодня

В джинсах и без макияжа: звезды репетируют церемонию «Оскар», которая состоится уже сегодня

Ученые расшифровали предсказание Нострадамуса на 2017 год!

Ученые расшифровали предсказание Нострадамуса на 2017 год! (1)

Вдова Алексея Петренко нашла виновных в его смерти

Вдова Алексея Петренко нашла виновных в его смерти

18:26
Умер актер Билл Пэкстон
16:14
Вот это да! Мать Фриске невероятно похорошела
15:23
Смотри: дочь Сийма Калласа рассекретила нового возлюбленного
14:40
Смотри: солистка «ВИА Гры» Эрика Герцег опубликовала эротическое фото
KrasotkaЦеликом
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево

Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево

Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес

Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес

Врачи предложили похудение с помощью сна

Врачи предложили похудение с помощью сна

14:19
В изменах мужчин виновата генетика
11:19
13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом
25. фев
Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!
25. фев
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
SportsЦеликом
Тренер финнов: Эмиль Иверсен рыдал как ребенок

Тренер финнов: Эмиль Иверсен рыдал как ребенок

Худший в мире лыжник или шарлатан? Что мы знаем о туманном прошлом любимца публики ЧМ в Лахти

Худший в мире лыжник или шарлатан? Что мы знаем о туманном прошлом любимца публики ЧМ в Лахти

Видео: 99-летний бегун вырвал победу у 92-летнего соперника

Видео: 99-летний бегун вырвал победу у 92-летнего соперника

14:52
Драматическая развязка: двойное падение принесло золото России (видео)
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Милый сюрприз: Юри Ратас нашел подснежники (фото)

Милый сюрприз: Юри Ратас нашел подснежники (фото)

Завтра погода порадует жителей Эстонии только в первой половине дня

Завтра погода порадует жителей Эстонии только в первой половине дня

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Пьяный водитель врезался в трамвай и остановил движение в центре Таллинна

Пьяный водитель врезался в трамвай и остановил движение в центре Таллинна

Бывший офицер Сил обороны Эстонии получил срок за раскрытие гостайны

Бывший офицер Сил обороны Эстонии получил срок за раскрытие гостайны

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Фото и видео: в центре Таллинна пьяный водитель BMW врезался в дом

Фото и видео: в центре Таллинна пьяный водитель BMW врезался в дом (7)

Фото: в свете скандала с Майкен в Таллинне собрались врачи и педагоги по вокалу

Фото: в свете скандала с Майкен в Таллинне собрались врачи и педагоги по вокалу

Культура
Эстонские «Герои»: мы сюда не работать приехали!

Эстонские «Герои»: мы сюда не работать приехали! (2)

Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК

Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК (16)

Самые читаемые
Фото и видео: в центре Таллинна пьяный водитель BMW врезался в дом(7)
Трагическое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: машина вылетела в кювет, водитель погиб
Плоды эпидемии: число заболевших СПИДом за год выросло в два раза
Эта девушка, возможно, самый молодой волостной руководитель в Прибалтике(1)
США призвали Россию немедленно прекратить огонь в Донбассе(7)
Топ комментариев
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Эстония предложила Литве создать совместный трибунал по расследованию преступлений коммунизма (25)
Рогозин назвал трех союзников России(21)
Аарне Веэдла: Россия – бедная страна с такой эгоистичной политикой, что даже крайне левые быстро разочаровываются(20)
Путин поздравил Кальюлайд с Днем независимости(20)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees