Фото, видео: гигантское волосатое чудовище напугало жителей филиппинского острова

Происхождение животного так и не было объяснено. Среди многочисленных гипотез чаще всего упоминались морская корова, кит или вообще неизвестный вид морского животного, сообщает портал Planet-Today.ru

Dugong was found in cagdianao, dinagat islands pic.twitter.com/wXNTAjiqHf — Ruffa Luci (@ruffaluci08) February 24, 2017

Относительно того, почему это страшилище появилось на пляже, некоторые эксперты предположили, что причиной этому послужило произошедшее на прошлой неделе землетрясение, в результате которого на берег было выброшено несколько необычных морских обитателей.

Так, например, на пляжах острова Минданао были обнаружены гигантские ремень-рыбы, длина которых достигала 9 метров.