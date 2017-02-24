Студия Postimees: Марина Кальюранд – о новом назначении, кибератаках и русских хакерах

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- Чем будет заниматься новая структура в киберпространстве? Кто создал комиссию? И на чьи деньги она будет существовать?
- Можно ли предположить, что первый отчет комиссии будет о русских хакерах и их влиянии на американскую президентскую кампанию?
- Стало ли понятнее после Мюнхенской конференции по безопасности, по каким правилам будут в дальнейшем играть США и Европа?
- Политическая Европа "шатается" в отношении санкций против России. Как долго они продержатся?