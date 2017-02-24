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Новая структура в киберпространстве под началом Эстонии! Прямой эфир: 12.00

Студия Postimees: Марина Кальюранд – о новом назначении, кибератаках и русских хакерах

Елена Поверина
Елена Поверина
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Впервые после долгого перерыва в прямом эфире в студии Postimees появится экс-министр иностранных дел Марина Кальюранд, которая возглавила новую международную комиссию по стабильности киберпространства, созданную на Мюнхенской конференции. 

Смотрите прямой эфир в 12.00! Позже беседа будет доступна в повторе.

  • Чем будет заниматься новая структура в киберпространстве? Кто создал комиссию? И на чьи деньги она будет существовать?
  • Можно ли предположить, что первый отчет комиссии будет о русских хакерах и их влиянии на американскую президентскую кампанию?
  • Стало ли понятнее после Мюнхенской конференции по безопасности, по каким правилам будут в дальнейшем играть США и Европа?
  • Политическая Европа "шатается" в отношении санкций против России. Как долго они продержатся?
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАевросоюзкибербезопасностьмарина кальюрандмюнхенрусскиесанкциисшахакеры
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