Бегущие из окрестностей Мосула люди подрываются на наземных минах

Жители пытаются покинуть очаг боевых действий в то время, когда иракские войска ведут наступление.
Жители боятся попасть в руки отступающих боевиков ИГ, которые зачастую используют их в качестве живого щита.
Начиная с пятницы более 50 жителей деревень, расположенных рядом с Мосулом, подорвались на минах, когда пытались бежать от войны, сообщает CNN.
Жители пытаются покинуть очаг боевых действий в то время, когда иракские войска ведут наступление.
Жители боятся попасть в руки отступающих боевиков ИГ, которые зачастую используют их в качестве живого щита.
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С речью выступил спикер Рийгикогу Эйки Нестор
Пострадали 28 человек
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