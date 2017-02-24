"Решение провести сегодняшнюю операцию необычно родилось совместно с веб-приложением Teomeeter ("Деломер"). На сайте Teomeeter люди давали различные обещания, направленные на улучшение культуры дорожного движения. А мы, в свою очередь, пообещали, что полиция сделает водителям сюрприз, если будет дано более 100 000 обещаний, связанных с поведением на дорогах", – сказала капитан полиции Сирле Лойго. "Я искренне надеюсь, что сегодня мы раздадим все конфеты и все водители будут трезвыми".

В этом году полицейскими уже задержано почти 900 водителей, которые не должны были садиться за руль. В прошлом году по вине нетрезвых водителей произошло 165 ДТП, в которых погибло семь и пострадало 214 человек.

Teomeeter.ee ("Деломер") – это платформа, которая предлагает каждому жителю Эстонии идеи для того, чтобы изменить культуру поведения и принять участие в формировании общественных ценностей. Первой темой стала культура поведения на дорогах. Почти 17 000 человек дали обещания, которые помогут сделать дорожное движение безопаснее.

Больше всего было дано обещаний, касающихся темы алкоголя – более 6600 человек пообещали не садиться за руль в нетрезвом состоянии и более 5200 человек пообещали, что не сядут в машину, за рулем которой находится нетрезвый водитель. Популярными были также обещания запасаться для поездки временем, чтобы не спешить, благодарить других вежливых участников дорожного движения и показывать сигнал поворота не позже чем за три секунды до совершения маневра.

"Если все эти обещания будут сдержаны, то наши дороги станут намного безопаснее и можно будет избежать многих и серьезных, и мелких происшествий", – сказала Сирле Лойго.

"100 000 обещаний, улучшающие культуру поведения на дорогах, – это большой подарок жителей Эстонии самим себе. Эти обещания помогут сделать дорожное движение приятнее и спокойнее. Естественно, мы призываем всех давать обещания на странице Teomeeter.ee и в дальнейшем", – добавила руководитель Teomeeter Халлики Воолма.

Teomeeter ("Деломер") был создан в рамках программы празднования 100-летия Эстонской Республики. Кроме темы дорожного движения, сейчас на сайте открыта и тема культуры употребления алкоголя. Цель каждой темы – собрать не менее 100 000 обещаний.