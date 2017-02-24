Трамп: администрация США в первый месяц достигла почти всего, что планировала

"После четырех недель (пребывания на посту президента) я могу сказать, что это было очень весело, - отметил Трамп. - Мы достигли почти всего, что мы намеревались достичь".

В пример президент привел ужесточение иммиграционной политики. "В мире есть большие проблемы, и вы хорошо об этом знаете. Но мы очень довольны тем, как идут дела. Мы дали много обещаний за прошлые два года, и многие из этих обещаний мы уже сдержали", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что собирается в понедельник обсудить с губернаторами систему здравоохранения страны. Говоря о ее реформе, Трамп подчеркнул, что она станет "чем-то очень, очень особенным".