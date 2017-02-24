За выращивание конопли мужчину приговорили к шоковому тюремному заключению

Согласно обвинениям Лыунаской окружной прокуратуры, 43-летний Тоомас летом 2016 года в Йыгевамаа выращивал 62 растения конопли, засушенная масса которых составляет 55 килограмм. Также у мужчины были найдены 177,5 грамм полусушенных цветов конопли.

Тоомас был признан виновным в выращивании конопли и в обороте наркотиков в крупном размере. Суд приговорил мужчину к пяти годам и одному месяцу тюремного заключения, из которых сразу придется отбыть в тюрьме месяц. Оставшийся срок не придется отбывать в тюрьме, если Тоомас не совершит новое преступление в течение пятилетнего испытательного срока.

Также мужчина должен будет выплатить за расходы на производство 1775 евро.