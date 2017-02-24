Жители Эстонии потратили в январе на покупку телефонов восемь миллионов евро

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, январские данные свидетельствуют о том, что отечественные потребители чувствуют себя достаточно уверенно. «Высокий уровень трудовой занятости населения, рост заработной платы и повышение индекса потребительской уверенности благоприятно влияют на сферу потребление», – рассказывает Сеэма. Он уточнил также, что у нас стали более активно покупать телефоны, причем все чаще отдавать предпочтение более дорогим моделям, если судить по средней цене реализуемых устройств.

«Однако в годовой перспективе прогнозы относительно продаж телефонной продукции выглядят уже не столь оптимистично. По данным Эстонского института конъюнктуры, в последнее время отмечается рост инфляционных ожиданий как со стороны населения, так и торговых организаций. Виной тому январский скачок инфляции на 2,7% и февральское повышение акцизов, что придает дополнительный импульс негативным ожиданиями», – считает Сеэма. Кроме того, должен замедлиться рост заработной платы и поэтому уже в ближайшие месяцы потребители будут более взвешенно оценивать необходимость крупных покупок.

По данным GfK, доля смартфонов в общем объеме реализации телефонной продукции составила 79%, продажи кнопочных телефонов по-прежнему падают. «Определенные надежды связываются с «реинкарнацией» легендарной модели Nokia 3310. Ее появление действительно позволит на какое-то время возродить интерес к кнопочным телефонам, но общий понижательный тренд существенно не изменит», - считает директор по продажам и маркетингу Tele2.

Согласно статистике Tele2, первые места в перечне самых популярных брендов занимают Huawei, Samsung и Apple. «Среди самых востребованных смартфонов – Huawei Y5, Samsung Galaxy J3, Huawei P9 Lite, Samsung Galaxy J5 и Apple iPhone 7», – уточнил Сеэма. По его словам, средняя цена реализованного смартфона выросла за год примерно на 3%.

Всего же, по данным GFK, на розничном рынке Эстонии было продано в январе 24 000 смартфонов и 4600 кнопочных телефонов. Средняя цена реализованного смартфона составила 329 евро, в Tele2 – 234 евро. В категории кнопочных телефонов разрыв гораздо меньше – соответственно 39 и 37 евро.

10 самых продаваемых смартфонов в Tele2 (январь 2017):