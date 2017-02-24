NYT: Трамп потребует увеличения расходов на оборону

Как утверждает издание, ссылаясь на информацию от четырех высокопоставленных источников, глава Белого дома намерен при этом сократить финансирование ряда госорганов, в том числе федерального Агентства США по охране окружающей среды. Без изменений должны остаться объемы расходов на программы льготного социального обеспечения и медицинского страхования Medicare.

Ранее агентство Associated Press сообщало о том, что Пентагон передал в Конгресс предложения об увеличении финансирования своих структур и подразделений на сумму, превышающую 30 млрд долларов. В этой связи председатель комитета по делам Вооруженных сил Мэк Торнберри отмечал, что в Конгрессе в целом благожелательно воспринимают идею увеличения расходов на оборонные нужды с учетом того, что в последние годы, при администрации Барака Обамы, они неуклонно сокращались.