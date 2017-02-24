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Легендарная советская гимнастка выручила 180 тысяч долларов за проданные олимпийские медали

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Гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион пять медалей, завоеванных ей на Олимпийских играх 1972 и 1976 года, и выручила за их продажу 230 тысяч долларов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сайт Heritage Auctions.

Командная золотая медаль ОИ-1972 в Мюнхене продана за 66 тысяч долларов, золото тех же Игр в вольных упражнениях — за 52,8 тысячи долларов, серебро в упражнении на брусьях — за 24,6 тысячи. Командное золото ОИ-1976 в Монреале обошлось покупателю в 57,6 тысячи долларов, а серебро за упражнения на бревне — в 24,6 тысячи. Корбут получит 183,3 тысячи долларов с учетом премии аукционного дома.

Помимо медалей, были проданы гимнастический купальник, в котором Корбут выступала в Лондоне в 1973 году (3 тысячи долларов), и ее автограф на обложке журнала Sports Illustrated с ее изображением (49 долларов). Невыкупленными остаются 26 лотов спортсменки.

Корбут является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Игр. На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене она выиграла три золота и одно серебро, четыре года спустя в Монреале — золото и серебро. Она первой выполнила уникальный гимнастический элемент, названный впоследствии «петлей Корбут».

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