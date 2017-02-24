Понедельник, 27. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Литовские железные дороги ликвидируют дирекцию Rail Baltica

BNS
BNS
/
/
:

Государственная железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai ( Литовские железные дороги) ликвидирует дирекцию по управлению проектом железной дороги европейской колеи Rail Baltica - в ближайшее время проектом будет заниматься только предприятие Rail Baltic statyba, для которого собираются искать нового руководителя. До этого времени предприятие возглавлял социал-демократ Дайнюс Будрис.

В ближайшее время планируется принять все необходимые решения, чтобы проектом занималось только одно подразделение, сообщает Lietuvos gelezinkeliai.

Подсчитано, что прямой эффект только из-за отказа от дублирующих функций позволит экономить ежегодно по 100 тыс. евро.

Сейчас проектом железной дороги европейской колеи в Литве занимаются находящаяся в составе Литовских железных дорог дирекция по проекту Rail Baltica и дочернее предприятие Rail Baltica statyba. Последняя также управляет третьей частью акций совместного предприятия стран Балтии RB Rail. RB Rail координирует прокладку Rail Baltica в Литве, Латвии и Эстонии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАrail balticaжелезная дорогаликвидациялитва
По теме
Кадри Симсон о транзите: Россию нам не изменить

Кадри Симсон о транзите: Россию нам не изменить 12

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон в ближайшее время не планирует проводить встречи со своими российскими коллегами, чтобы попытаться помочь связанным с железнодорожными перевозками предприятиям, оказавшимся в непростом положении, пишет Postimees. Индрек Нейвельт: Rail Baltic – это ловушка, лучше пустить прямой поезд до Петербурга

Индрек Нейвельт: Rail Baltic – это ловушка, лучше пустить прямой поезд до Петербурга 12

«С соседями нужно общаться и ездить в гости. Это должно быть частью государственной политики. Не нужно бояться, что россияне потребуют от нас что-то взамен», - подчеркнул в студии Postimees финансист Индрек Нейвельт.  Смотрите видео!
"оскар-2017"
limon.ee
limon.ee
день независимости эр
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
10:45
C марта меняется порядок подачи ходатайств о гражданстве
10:39
Гипноз и запугивание онкологией: цыганка пыталась развести посетительницу Sikupilli на 200 евро
10:34
Голливуд в шоке: актриса пришла на «Оскар» без нижнего белья и показала это…
10:32
Галерея: начался судебный процесс по делу об убийстве Николая Таранкова
10:28
Сотрудники департамента больше не смогут выкупать арендованные машины по заниженным ценам
10:27
Прислушайтесь к советам астрологов: гороскоп на 27 февраля
10:23
Мошенники начали брать людей в рабство (3)
10:01
Неуклюжему лыжнику из Венесуэлы, ставшему звездой после ЧМ, предложили тренироваться в РФ
09:59
«Оскар-2017»: смотрите фоторепортаж с красной дорожки
09:50
Фото: Opel влетел в дерево из-за гололеда (1)
09:48
Звезда «Игры престолов» умер в возрасте 36 лет
09:35
Литовские железные дороги ликвидируют дирекцию Rail Baltica
09:33
Премию «Оскар» за лучший фильм по ошибке вручили не тому фильму
09:33
Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Амстердам за 130 евро!
09:24
Легендарная советская гимнастка выручила 180 тысяч долларов за проданные олимпийские медали
09:00
NYT: Трамп потребует увеличения расходов на оборону
08:55
Telia TV прекратит трансляцию Russia Today (14)
08:44
Машина врезалась в дерево, пострадали три человека
08:37
Жители Эстонии потратили в январе на покупку телефонов восемь миллионов евро
08:26
Прогулка в детском саду довела до Инспекции по защите прав детей
Все новости
LimonЦеликом
Голливуд в шоке: актриса пришла на «Оскар» без нижнего белья и показала это…

Голливуд в шоке: актриса пришла на «Оскар» без нижнего белья и показала это…

Премию «Оскар» за лучший фильм по ошибке вручили не тому фильму

Премию «Оскар» за лучший фильм по ошибке вручили не тому фильму

Звезда «Игры престолов» умер в возрасте 36 лет

Звезда «Игры престолов» умер в возрасте 36 лет

10:27
Прислушайтесь к советам астрологов: гороскоп на 27 февраля
09:59
«Оскар-2017»: смотрите фоторепортаж с красной дорожки
26. фев
Умер актер Билл Пэкстон
26. фев
В джинсах и без макияжа: звезды репетируют церемонию «Оскар», которая состоится уже сегодня
KrasotkaЦеликом
Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево

Цена измены: десять вещей, которые вы должны знать, прежде чем пойдете налево

Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес

Как сбросить десять лет: лайфхаки молодости от Дженнифер Лопес

Врачи предложили похудение с помощью сна

Врачи предложили похудение с помощью сна

26. фев
В изменах мужчин виновата генетика
26. фев
13 слов, которые нельзя говорить перед зеркалом
25. фев
Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!
25. фев
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
SportsЦеликом
Неуклюжему лыжнику из Венесуэлы, ставшему звездой после ЧМ, предложили тренироваться в РФ

Неуклюжему лыжнику из Венесуэлы, ставшему звездой после ЧМ, предложили тренироваться в РФ

Легендарная советская гимнастка выручила 180 тысяч долларов за проданные олимпийские медали

Легендарная советская гимнастка выручила 180 тысяч долларов за проданные олимпийские медали

Тренер финнов: Эмиль Иверсен рыдал как ребенок

Тренер финнов: Эмиль Иверсен рыдал как ребенок

26. фев
Худший в мире лыжник или шарлатан? Что мы знаем о туманном прошлом любимца публики ЧМ в Лахти
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Сегодня погода порадует жителей Эстонии только в первой половине дня

Сегодня погода порадует жителей Эстонии только в первой половине дня

Фото, видео: гигантское волосатое чудовище напугало жителей филиппинского острова

Фото, видео: гигантское волосатое чудовище напугало жителей филиппинского острова

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Гипноз и запугивание онкологией: цыганка пыталась развести посетительницу Sikupilli на 200 евро

Гипноз и запугивание онкологией: цыганка пыталась развести посетительницу Sikupilli на 200 евро

Галерея: начался судебный процесс по делу об убийстве Николая Таранкова

Галерея: начался судебный процесс по делу об убийстве Николая Таранкова

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Сависаар будет баллотироваться в Ласнамяэ

Сависаар будет баллотироваться в Ласнамяэ (1)

Ольга Иванова о внутрипартийных трениях: уходить никто не планирует, но нам надо обозначить свое недовольство

Ольга Иванова о внутрипартийных трениях: уходить никто не планирует, но нам надо обозначить свое недовольство

Культура
Эстонские «Герои»: мы сюда не работать приехали!

Эстонские «Герои»: мы сюда не работать приехали! (2)

Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК

Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК (16)

Самые читаемые
На эстонско-российской границе задержан лидер преступной группировки(5)
Сегодня трезвые водители получат от полицейских конфеты(3)
Премию «Оскар» за лучший фильм по ошибке вручили не тому фильму
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото)(4)
Прогулка в детском саду довела до Инспекции по защите прав детей
Топ комментариев
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Эстония предложила Литве создать совместный трибунал по расследованию преступлений коммунизма (25)
Рогозин назвал трех союзников России(21)
Путин поздравил Кальюлайд с Днем независимости(20)
Аарне Веэдла: Россия – бедная страна с такой эгоистичной политикой, что даже крайне левые быстро разочаровываются(20)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees