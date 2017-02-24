Литовские железные дороги ликвидируют дирекцию Rail Baltica

В ближайшее время планируется принять все необходимые решения, чтобы проектом занималось только одно подразделение, сообщает Lietuvos gelezinkeliai.

Подсчитано, что прямой эффект только из-за отказа от дублирующих функций позволит экономить ежегодно по 100 тыс. евро.

Сейчас проектом железной дороги европейской колеи в Литве занимаются находящаяся в составе Литовских железных дорог дирекция по проекту Rail Baltica и дочернее предприятие Rail Baltica statyba. Последняя также управляет третьей частью акций совместного предприятия стран Балтии RB Rail. RB Rail координирует прокладку Rail Baltica в Литве, Латвии и Эстонии.