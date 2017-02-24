Сотрудники департамента больше не смогут выкупать арендованные машины по заниженным ценам

Например, кто не хотел бы купить за 4000 евро выпущенную пять лет назад машину Toyota RAV4 с пробегом в 64 000 км, или такого же года выпуска Toyota Hilux, которую можно приобрести за 7 500 евро, задается вопросом Äripäev.

После того, как Äripäev запросил у министерства данные о возвращенных лизинговой компании автомобилях за последние годы, министерство сообщило, что прекратило передавать лизинговой фирме сведения о желании работников приобрести машины.

В дальнейшем министерство при возвращении взятых в лизинг автомобилей при необходимости для защиты интересов государства будут обращаться к постороннему эксперту, прося оценить размер дополнительной компенсации.

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