Галерея: Казанская церковь будет готова к своему юбилею

«В 2000 году мы начали в Таллинне программу под названием «Церковный ренессанс», в рамках которой город поддержал реставрации значимых городских церквей. Однако в 2010 году проект застопорился. Теперь мне очень приятно, что в этом году в городской бюджет вновь были заложены средства для восстановления церквей», - сказал руководитель отдела охраны памятников старины Департамента городского планирования Борис Дубовик.

«Отпраздновавшая в прошлом году 295-й день рождения Казанская церковь является старейшим в Таллинне деревянным сакральным строением, поэтому городская управа считает важными помочь в реставрационных работах», - отметил подписавший решение о финансировании вице-мэр Михаил Кылварт.

Покрывающая внутренние стены Казанской церкви краска во многих местах сейчас удалена и под ней обнаружились очень старые изображения. По словам осуществляющего надзор за работами реставратора Юхана Килуметса, об их существовании знали и раньше, а потому обнаружение не стало сюрпризом.

«Мы знали, что искать. В одном тексте от 1893 года указано, что изображение есть на месте двери, его и нашли. Детали изображений очищены и во многих других местах», - сказал Килуметс.

«Технологические проблемы возникают потому, что это деревянная церковь, где на дерево положены слои штукатурки, а между ними имеются изображения. Сначала побелка, потом масляная краска – и все это очень подвижное, уличная вибрация и многие другие вещи влияют на покрытие», - добавил он.

По его словам, те, слои, на которых нанесены изображения, находятся в абсолютно катастрофическом состоянии: «Есть большой стратегический план, что все работы должны быть завершены к 300-летию церкви – в 2021 году. Все началось снаружи – крыши, фасады. В то время как снаружи идут практические работы, внутри ведется теоретическая работа. Исследования, проектирование, и в какой-то момент начнется практическая консервация интерьера и реставрация».

Несмотря на то, что город выделил на реставрацию Казанской церкви 50 000 евро – этой суммы будет явно недостаточно для проведения всех запланированных работ. Уже теперь прихожане пожертвовали немалую сумму, благодаря чему, завершен первый этап реставрации, а 18 февраля прошла торжественная церемония установки креста.

Каждый из нас может помочь в приведении Казанской церкви в порядок, пожертвовав на ее ремонт, сколько по силам.

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