Самый позорный матч: в России команды забили 20 голов в свои ворота (видео)

В чемпионате России по хоккею с мячом состоялся очень скандальный матч – команды Водник из Архангельска и Байкал-Энергия из Иркутска забили 20 автоголов, пишет Rus.Tvnet.

Первый тайм завершился без забитых мячей, встреча закончилась со счетом 9:11, но все 20 голов команды забили в свои ворота. При этом 11 мячей Водника в свои ворота забил Олег Пивоваров.

Сообщается, что причиной этого стало нежелание команд побеждать: команды, по предварительной информации, выбирали себе более удобного соперника в плей-офф.

По итогам второго этапа Водник занял в турнирной таблице шестое место, набрав три очка, Байкал-Энергия с 24 очками стал вторым. Таким образом, обе команды пробились в плей-офф.

Отметим, что итоги матча вызвали бурную реакцию среди болельщиков, которые в социальных сетях единодушно называют произошедшее позором для турнира и хоккея с мячом в целом.