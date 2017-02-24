Мэй собирается приостановить право граждан ЕС проживать в Великобритании

По данным Daily Telegraph, премьер-министр Мэй собирается провозгласить закон, согласно которому у граждан ЕС, въехавших в Великобританию после 15 марта, не будет права постоянно проживать на территории Объединенного королевства.

По словам правительственного чиновника, закон необходим для того, чтобы ограничить массовую иммиграцию, в противном случае в страну просочится половина Болгарии и Румынии.

Согласно плану, тем 3,6 млн граждан ЕС, которые сейчас живут в Великобритании, будет гарантировано право постоянного проживания. В обмен на это сохранят свои права и граждане Великобритании, проживающие в ЕС.

“Тереза понимает, что для сохранения контроля необходимо принять жесткие решения”, - заявил депутат британского парламент от консерваторов, евроскептик Иан Дункан Смит.

Евросоюз заявил, однако, что по времени ограничение видов на жительство должно совпасть с выходом Великобритании из Евросоюза.

Неясно, противоречит ли этот план постановлению, регулирующему свободное передвижение по ЕС. “Нам дали понять, что Еврокомиссия может заставить нас защищать всех, кто прибудет до выхода из ЕС. Если мы будем ждать так долго, сюда могут приехать половина Румынии и Болгарии”, - заявил источник в правительстве The Telegraph.

В настоящий момент в Евросоюзе проживает около 1,2 млн британских граждан.