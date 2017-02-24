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Дело о взятке Осиновского вот-вот дойдет до суда

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Латвийская прокуратура провела следственные мероприятия по делу, в рамках которого Олега Осиновского подозревают в даче взятки бывшему руководителю Латвийской железной дороги Угису Магонису, в ближайшее время дело будет слушаться в суде.

Следствие находится на финишной прямой, сообщил латвийский генпрокурор Эрикс Калнмейерс в утренней программе Латвийского телевидения. Прокуратура готова к заседаниям, добавил он.

В ходе следствия прокуратура тесно сотрудничала с Латвийским бюро по борьбе с коррупцией.

Прошлым летом латвийские власти задержали бывшего руководителя Латвийской железной дороги Угиса Магониса, которому на данный момент предъявлено обвинение за взятку в размере 500 000 евро.

По тому же делу предъявлено обвинение эстонскому предпринимателю Олегу Осиновскому, который, вероятно, хотел с помощью взятки добиться того, чтобы дочерняя фирма Латвийского железной дороги LDz Ritosa Sastava Serviss приобрела у его фирмы Skinest четыре старых локомотива за несколько миллионов евро.

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