Президентская канцелярия перепутала тезок и пригласила на прием не того человека, а затем отменила приглашение

“Я получил это приглашение в начале января, как, очевидно, и все приглашенные. Я даже успел вовремя ответить, что согласен прийти”, - рассказал священник. По его словам, он был удивлен приглашением. “Это не само собой разумеющееся, когда тебя зовут на такое мероприятие”, - добавила Нагель.

Общаясь с президентской канцелярией, священник уточнил свои данные. “Мне был присвоен титул пробста, и я действительно восемь лет был пробстом, но в последние два года я был настоятелем Ряпинаского прихода», - сказал Нагель. Семья начала готовиться к приему. «Особенно пришлось готовиться жене, как это легко предположить», - рассказал он.

20 февраля Нагелю позвонили и сообщили, что случившееся – огромная ошибка, а приглашение было предназначено его тезке. “Я простил им, поскольку всякое бывает, и был уверен, что на этом тема исчерпана”, - сказал Нагель.

По его словам, он не стал бы комментировать этот случай, поскольку такие вещи в канцелярии происходят, если бы путаница не продолжилась 24 февраля. “Для меня самое странное случилось, когда лежа дома на диване и глядя трансляцию, я обнаружил, что мы будто бы прибыли на прием, - добавил он. - Это раздражало. Я относительно толстокож, но вокруг меня тоже есть люди”. По его словам, знакомые весьма живо отреагировали на случившееся на приеме. Ему стали звонить, спрашивать, что случилось, где они и что вообще происходит.

“Я не то чтобы совсем не был известен в моей должности”, - добавил Нагель. По словам священника, ему остается непонятным, как президентская канцелярия в течение четырех-пяти дней не смогла исправить свою ошибку. “Я понимаю, что все может случиться. Но это странно, что к пятнице они не смогли это уладить. Если передо мной десять раз извинились, ясно же было, что мы не пойдем”, - сказал Нагель.

По словам священника, после приема ему позвонил тезка, являющийся к тому же его родственником, ученый Урмас Нагель, который выразил сожаление, что они не встретились на мероприятии, поскольку с момента их последней встречи минуло уже десять лет.

Урмас Нагель (род. в 1960) – священник Ряпинаского прихода

Урмас Нагель (род. в 1958) – физик и лауреат научной премии 2016 года.