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Президентская канцелярия перепутала тезок и пригласила на прием не того человека, а затем отменила приглашение

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Ряпинаский священник Урмас Нагель не обижается, что президентская канцелярия за считанные дни до приема по случаю Дня независимости сообщила ему, что на самом деле его там не ждут. Но ему остается непонятным, почему его имя все-таки прозвучало на приеме, хотя об ошибке уже было известно несколько дней.

“Я получил это приглашение в начале января, как, очевидно, и все приглашенные. Я даже успел вовремя ответить, что согласен прийти”, - рассказал священник. По его словам, он был удивлен приглашением. “Это не само собой разумеющееся, когда тебя зовут на такое мероприятие”, - добавила Нагель.

Общаясь с президентской канцелярией, священник уточнил свои данные. “Мне был присвоен титул пробста, и я действительно восемь лет был пробстом, но в последние два года я был настоятелем Ряпинаского прихода», - сказал Нагель. Семья начала готовиться к приему. «Особенно пришлось готовиться жене, как это легко предположить», - рассказал он.

20 февраля Нагелю позвонили и сообщили, что случившееся – огромная ошибка, а приглашение было предназначено его тезке. “Я простил им, поскольку всякое бывает, и был уверен, что на этом тема исчерпана”, - сказал Нагель.

По его словам, он не стал бы комментировать этот случай, поскольку такие вещи в канцелярии происходят, если бы путаница не продолжилась 24 февраля. “Для меня самое странное случилось, когда лежа дома на диване и глядя трансляцию, я обнаружил, что мы будто бы прибыли на прием, - добавил он. - Это раздражало. Я относительно толстокож, но вокруг меня тоже есть люди”. По его словам, знакомые весьма живо отреагировали на случившееся на приеме. Ему стали звонить, спрашивать, что случилось, где они и что вообще происходит.

“Я не то чтобы совсем не был известен в моей должности”, - добавил Нагель. По словам священника, ему остается непонятным, как президентская канцелярия в течение четырех-пяти дней не смогла исправить свою ошибку. “Я понимаю, что все может случиться. Но это странно, что к пятнице они не смогли это уладить. Если передо мной десять раз извинились, ясно же было, что мы не пойдем”, - сказал Нагель.

По словам священника, после приема ему позвонил тезка, являющийся к тому же его родственником, ученый Урмас Нагель, который выразил сожаление, что они не встретились на мероприятии, поскольку с момента их последней встречи минуло уже десять лет.

Урмас Нагель (род. в 1960) – священник Ряпинаского прихода

Урмас Нагель (род. в 1958) – физик и лауреат научной премии 2016 года.

Урмас Нагель-2 / Erlend Štaub

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