Аваков отметил, что он лично входит в число тех, кто «работает над этой ситуацией». По его мнению, возвращение Крыма и Донбасса возможно только дипломатическим путем, а не военным. Министр также добавил, что территориальная целостность Украины не является предметом обсуждений.

Отметим, что в середине февраля президент США Дональд Трамп дал понять Москве, что будет добиваться возвращения Крыма и Севастополя под контроль Украины.

В Кремле на это ответили, что тема возвращения полуострова не обсуждается. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнула: «Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации».

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% граждан, имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.