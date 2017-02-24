В Северной Корее чиновников казнили за неверные рапорты

Южнокорейская разведка сообщила о казни сегодня на закрытом брифинге для законодателей.
Предполагается, что чиновники были казнены при помощи противовоздушного оружия.
По данным южнокорейской разведки, Северная Корея казнила пятерых высокопоставленных чиновников госбезопасности, поскольку они представили Ким Чен Ыну рапорты, содержавшие неверные данные, сообщает AP.
Южнокорейская разведка сообщила о казни сегодня на закрытом брифинге для законодателей.
Предполагается, что чиновники были казнены при помощи противовоздушного оружия.
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