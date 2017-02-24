В Северной Корее чиновников казнили за неверные рапорты

Брата руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына отравили химическим агентом VX, сообщает агентство Bernama со ссылкой на данные полиции Малайзии. Данные вскрытия не окончательны, оговаривается Reuters. Агентство со ссылкой на данные американских военных называет VX самым ядовитым химическим агентом среди когда-либо полученных учеными.

КНДР отвергла результаты вскрытия тела убитого в Малайзии брата Ким Чен Ына

Власти Северной Кореи возмущены действиями Малайзии, которая не стала привлекать специалистов из КНДР для проведения вскрытия тела убитого в аэропорту Куала-Лумпур Ким Чон Нама, старшего единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом объявил посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль.

Одна из предполагаемых убийц брата Ким Чен Ына думала, что участвует в розыгрыше

В расследовании убийства Ким Чон Нама, старшего единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, появились новые неожиданные детали, которые противоречат версии о заранее серьезно спланированном покушении. Задержанная накануне 28-летняя женщина с вьетнамским паспортом на имя Доан Тхи Хуонг (Doan Thi Huong), которая проходит по делу как одна из предполагаемых убийц, заявила, что ее обманом втянули в преступление. По словам подозреваемой, она была уверена, что участвует в розыгрыше, передает NEWSru.

Разведка: Ким Чен Нам просил брата пощадить его и членов семьи

Ким Чен Нам в 2012 году направил своему младшему брату, лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором просил сохранить жизнь ему и членам его семьи. Об этом сообщил директор Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея Ли Бён Хо в ходе брифинга для депутатов парламента, пишет ТАСС.