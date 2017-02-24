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В Северной Корее чиновников казнили за неверные рапорты

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По данным южнокорейской разведки, Северная Корея казнила пятерых высокопоставленных чиновников госбезопасности, поскольку они представили Ким Чен Ыну рапорты, содержавшие неверные данные, сообщает AP.

Южнокорейская разведка сообщила о казни сегодня на закрытом брифинге для законодателей.

Предполагается, что чиновники были казнены при помощи противовоздушного оружия.

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