Иванов: главный посыл президентской речи - прямой и честный взгляд на аудиторию

Как правило, подобные речи носят характер либо унылой «обязаловки», либо строго дидактического наставления (не будем ни на кого указывать пальцем). Воспринимать такие выступления на слух трудно, а зачастую – и не нужно. Что же касается конкретно выступления президента Кальюлайд, то оно как раз составляет приятное исключение.

Я уже как-то писал, что главные качества нового президента, которые мне импонируют больше всего, - это ее прагматизм и приверженность инновациям. В речи на президентском приеме в честь 99-й годовщины республики эти стороны госпожи президента проявились в полной мере. Начиная с того, что для чтения текста был использован телесуфлер – новейшее оборудование, которое позволяет оратору читать, не отводя взгляда от публики. Мне кажется, это очень важный, хотя и чисто внешний, посыл – прямой и открытый взгляд на аудиторию.

Кому-то не хватило в речи президента ярких эмоций, кому-то – юмора, кому-то – подробной программы подъема эстонской экономики… А по мне в этой речи было главное: она отражает интересы каждого жителям республики и адресована всем без исключений, кого объединяет определение из Конституции – «народ Эстонии». Или, по словам самой Керсти Кальюлайд, «„Я“ каждого из нас разделяется на частицы, чтобы с частицами другого „я“ создать новое целое. В нашем обществе всё переплетено. Наша гибкость помогает нам быть лучше готовыми к разумной организации общественной жизни 21-го века».