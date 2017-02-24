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Иванов: главный посыл президентской речи - прямой и честный взгляд на аудиторию

Вячеслав Иванов
Вячеслав Иванов
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Речь президента Керсти Кальюлайд 24 февраля в Национальной опере «Эстония» производит непривычное впечатление, пишет обозреватель Вячеслав Иванов.  

Как правило, подобные речи носят характер либо унылой «обязаловки», либо строго дидактического наставления (не будем ни на кого указывать пальцем). Воспринимать такие выступления на слух трудно, а зачастую – и не нужно. Что же касается конкретно выступления президента Кальюлайд, то оно как раз составляет приятное исключение.

Я уже как-то писал, что главные качества нового президента, которые мне импонируют больше всего, - это ее прагматизм и приверженность инновациям. В речи на президентском приеме в честь 99-й годовщины республики эти стороны госпожи президента проявились в полной мере. Начиная с того, что для чтения текста был использован телесуфлер – новейшее оборудование, которое позволяет оратору читать, не отводя взгляда от публики. Мне кажется, это очень важный, хотя и чисто внешний, посыл – прямой и открытый взгляд на аудиторию.

Кому-то не хватило в речи президента ярких эмоций, кому-то – юмора, кому-то – подробной программы подъема эстонской экономики… А по мне в этой речи было главное: она отражает интересы каждого жителям республики и адресована всем без исключений, кого объединяет определение из Конституции – «народ Эстонии». Или, по словам самой Керсти Кальюлайд, «„Я“ каждого из нас разделяется на частицы, чтобы с частицами другого „я“ создать новое целое. В нашем обществе всё переплетено. Наша гибкость помогает нам быть лучше готовыми к разумной организации общественной жизни 21-го века». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдень независимостиКерсти Кальюлайдпрезидентская речь
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