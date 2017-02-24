В Рапла погибла переходившая дорогу женщина

Сегодня незадолго до 12 часов поступило сообщение о том, что на Таллиннском шоссе в Рапла произошло дорожно-транспортное происшествие. При этом пострадала 70-летняя женщина-пешеход, которая скончалась от полученных травм.

По предварительным данным, женщина переходила улицу в непредусмотренном для этого месте. По словам очевидцев, водитель автомобиля Audi, 20-летний мужчина, мог двигаться с превышением скорости.

По словам руководителя Раплаского отдела полиции Янно Рууса, на дорогах следует быть внимательными и придерживаться установленных правил. “Я напоминаю всем участникам дорожного движения, что на дорогах нельзя рисковать. Всегда переходите дорогу в предусмотренном для этого месте и двигайтесь со скоростью, которая позволит вам адекватно реагировать на ошибки других”, - сказал Руус.

Более точные обстоятельства происшествия выяснит следствие.