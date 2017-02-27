Эстония отказалась участвовать в EXPO-2017

Для того чтобы получить информацию из первых рук, мы связались с консулом Республики Казахстан в Эстонии Асетом Уалиевым. «Да, это так, - сказал он. – Мы передали приглашение нашим коллегам в МИД Эстонии, вели переговоры с ответственным Министерством экономики и коммуникации Эстонии. К сожалению, в 2016 году нам было направлено официальное уведомление о неучастии Эстонии в выставке.

Мы объяснили, что выставка, которая хоть и является промежуточной, однако, будет организована на высшем уровне. Да, она короче – длится не полгода, как, например, в Милане, а три месяца. Нужно объяснить, что всего существует два типа международных выставок EXPO. Всемирная универсальная выставка, проводимая каждые пять лет (последняя была в 2015 году в Милане, следующая в 2020 году в Дубай), и специализированная международная выставка, проводимая между основными универсальными. EXPO-2017 подпадает под категорию специализированной международной выставки.

Помимо масштаба и значимости различия также в том, что во всемирной универсальной выставке страны-участницы строят сооружения за свой счет, а в специализированной — за счет принимающей стороны (государства). На сегодняшний день участие в Выставке официально подтвердили 115 стран и 18 международных организаций. Продолжается активная передача павильонов международным участникам для проведения дальнейших инсталляционных работ. Предполагаемое количество гостей составит от двух до трех миллионов человек. Кроме того, для удобства зарубежных гостей, Казахстан ввел безвизовый режим для 45 стран (Эстонии в том числе – прим.ред.)».

Причины отказа Rus.Postimees попытался выяснить в Министерстве экономики и коммуникаций, которое отвечает за участие Эстонии в EXPO. Там же принималось и решение.

Советник по связям с общественностью министерства Кадри Тонка объяснила, что решение о том, что Эстония не едет в Астану было принято в 2015 году, поскольку: «Там будет происходить так называемая промежуточная выставка, которая является значительно менее масштабным мероприятием, чем, например, EXPO в Шанхае или в Милане. Меньше как количество стран-участниц, так и павильонов. Меньше и посещаемость. Организации подчеркнули, что 85 процентов посетителей приедут из самого Казахстана, поэтому международный интерес к этой выставке значительно ниже».

По ее словам, прежде чем принять решение, министерство опросило предпринимателей об их возможном интересе и ожиданиях от EXPO в Астане: «Ответившие не посчитали участие в EXPO приоритетом, и не были готовы платить за участие».

По предварительным подсчетам, участие в казахстанской EXPO обошлось бы Эстонии в 2,2 миллиона евро, которые, как отметила представитель Министерства экономики, нужно было бы выделить из государственного бюджета: «Поскольку международный интерес к выставке маленький, интерес предпринимателей оказался прохладным, а затраты высокие, было принято решение не участвовать в EXPO-2017».

Предстоящая выставка, которая пройдет под лозунгом «Энергия будущего», осветит тему — альтернативные источники энергии. Добавим, что темой EXPO-2017, в том числе, станет экологичное и современное строительство – те самые новые технологии утепления домов, использование солнечных панелей, о которых так много в Эстонии говорится в последнее время. Эстонские квартирные товарищества пока с опаской и осторожностью относятся к новым технологиям, в том числе, и из-за цен на них. Однако у нас есть даже программа, согласно которой дома, решившиеся сделать ремонт по таким технологиям, получают дотации из государственного фонда KREDEX. Есть и нас и немало производителей, для которых расширение рынка продаж крайне важно.

Консул Уалиев сказал, что на данном этапе еще не все потеряно, поскольку организаторы выставки сейчас ведут прямые переговоры с предпринимателями, а потому Эстония все же может быть представлена на EXPO, правда, без помощи государства.