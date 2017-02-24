Nokia возвращается с тремя телефонами, легендарным 3310 и «змейкой»

Самой дорогой и мощной моделью смартфона среди них станет Nokia 6, самой маленькой и скромной – Nokia 5 среднего класса и самой дешевой – Nokia 3. На всех трех стоит операционная система Android Nougat и они поддерживаются Google Assistant.

Как сообщает HMD, при создании смартфонов нового поколения Nokia исходили из трех принципов – качества, простоты и надежности.

Nokia 3310 в новом обличье / Martin Landi/PA Wire/PA Images

Среди множества анонсов есть и еще один, который порадует ценителей бренда: всемирно известная игра "Змейка" вернётся в качестве приложения для кросс-платформенной системы Instant Games в Facebook Messenger, пишет itnews.ua. Новая бесплатная "Змейка" специально создана для игры в компании друзей, что позволит ей стать ещё популярнее предшественницы.

Nokia 6 сочетает высочайшее качество сборки и выдающийся дизайн с премиальными аудиовизуальными технологиями. Аппарат оборудован 5,5-дюймовым Full HD дисплеем, а его корпус представляет собой моноблок, выточенный из алюминия шеститысячной серии. За звук отвечают Dolby Atmos, интеллектуальный усилитель и две колонки, что обеспечивает настоящее погружение в фильмы и игры.

The Nokia 3310 и Nokia 6 EDDIE KEOGH/REUTERS

Nokia 5 – стильный, компактный и эргономичный смартфон. Его корпус также выполнен из алюминия шеститысячной серии, а плавные контуры бесшовно переходят в глянцевый 5,2-дюймовый HD-дисплей Corning Gorilla Glass. В аппарате установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 430 и графический процессор Qualcomm Adreno 505, благодаря им Nokia 5 обладает высокой производительностью и качеством работы, которые обычно присущи флагманским смартфонам.

Nokia 3 – высококачественный компактный и элегантный аппарат с премиальным дизайном по доступной цене. Его корпус обрамляет металлическая рамка, выточенная из цельного куска алюминия, а экран покрыт пятидюймовым глянцевым дисплеем Corning Gorilla Glass. Также в корпус бесшовно встроены две широкоугольные восьмимегапиксельные камеры, фронтальная и основная. Модель представлена в четырёх цветах – матовом чёрном, серебристо-белом, индиго и медном. Приблизительная розничная цена Nokia 3 составит €139.

"Nokia десятилетиями был одним из наиболее любимых и узнаваемых брендов по всему миру. За то короткое время, что прошло с момента выхода HMD на рынок, мы получили невероятное количество позитивных откликов, кажется, что все разделяют наше воодушевление по поводу старта новой главы в истории бренда, - отметил Арто Нуммела (Arto Nummela), CEO HMD Global. - Сегодня покупатели как никогда разборчивы и требовательны, поэтому для нас является целью номер один сделать для них отличный продукт. Наши усилия по кооперации мировых производителей технологий и ОС позволяют нам сегодня с гордостью представить линейку смартфонов с душой Nokia, аппаратов, которые будут продаваться по всему миру и обеспечат наилучший потребительский опыт".