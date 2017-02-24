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П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств

Rus.Postimees.ee
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Главный лауреат нынешнего «Оскара» – все-таки очень европейская картина, а не американская, оставляющая послевкусие и не бьющая в лоб, считает писатель П.И. Филимонов.

Из номинантов на главную награду я смотрел три фильма – «Лунный свет», «Ла-ла Ленд» и «Прибытие», – и «Лунный свет» мне понравился больше всего. Более того, я собой очень доволен – впервые я смог предвидеть, что именно этот фильм получит «Оскара» за лучшую картину. Просто по совокупности – с учетом прошлогоднего скандала с чернокожими актерами, но еще и потому, что это, как мне показалось, очень европейская картина, а не американская, оставляющая послевкусие и не бьющая в лоб. Возможно, конечно, когда я посмотрю всех остальных номинантов, мое мнение изменится.

А еще я очень рад за Асгара Фархади и его «Коммивояжера», получившего «Оскар» за лучший иностранный фильм. Господин Фархади – один из моих любимых режиссеров в принципе, его «Развод Надера и Симин» входит в десятку моих самых любимых фильмов, и хотя «Коммивояжера» я еще не смотрел, я уверен в том, что ниже определенной планки Фархади не опустится.

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