Картина дня: суд над убийцей Таранкова, задержание преступной группировки и рейд полиции с конфетами

Суд над убийцей Таранкова

Сегодня, 27 февраля, в 10 часов в Хаапсалуском судебном доме Пярнуского уездного суда начался процесс по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова. Юрий Воробей признал себя виновным в убийстве Таранкова. Читать далее...

Задержание преступной группировки на границе

Приборы ночного видения, маски на лицо, камуфляжные костюмы, дроны, радиопередатчики с полной комплектацией, снегоход и наемная рабочая сила. Это снаряжение членов преступной группировки 35-летнего Игоря Боговского, которые почти три года переправляли через юго-восточную границу Эстонии контрабанду. Читать далее...

Погибла переходившая дорогу женщина

В центре Рапла сегодня произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибла переходившая дорогу 70-летняя женщина. Читать далее...

Конфеты для трезвых водителей

В понедельник, 27 февраля, по всей Эстонии полицейские будут проверять водителей на трезвость. На этот раз полицейский рейд будет особенным – все законопослушные водители в знак благодарности получат от полицейских конфеты. Читать далее...

Сависаар будет баллотироваться в Ласнамяэ

На предстоящих выборах в органы местного самоуправления, наряду с первым номером в округе Ласнамяэ Михаилом Кылвартом, свою кандидатуру выдвинет и зампредседателя фракции Центристской партии Эрки Сависаар. Читать далее...

Telia TV прекратит трансляцию Russia Today

Начиная с 20 марта канал Russia Today будет недоступен клиентам Telia TV как в тематических пакетах, так и в качестве телеканала по выбору. Читать далее...

Гипноз и запугивание онкологией

Цыганка пыталась развести посетительницу Sikupilli на 200 евро. Читать далее...

Ошибочка вышла!

Премию «Оскар» за лучший фильм по ошибке вручили не тому фильму. Читать далее...

Тысячи жителей Эстонии не забрали свои документы

Как сообщает в понедельник Департамент полиции и погранохраны, тысячи жителей Эстонии еще не явились за получением документов, о которых ходатайствовали. Читать далее...