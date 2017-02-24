Теннисистка Серена Уильямс может попробовать себя в рестлинге

По данным The Sun, Уильямс может выйти на ринг против известной реслерши Эшли Флэр в рамках главного турнира организации WrestleMania 33, которое пройдет в апреле во Флориде.
Как отмечает газета, неопытность Серены в единоборствах вполне может компенсировать ее врожденная сила и атлетизм, пишет newsru.com.
Вице-президент WWE знаменитый реслер Пол Левек презентовал женский чемпионский пояс организации, который был назван именем Серены Уильямс. Фотографию пояса он опубликовал в Twitter.
Серене Уильямс является рекордсменкой по числу выигранных турниров серии Большого шлема (23) в одиночном разряде. Ей также принадлежит рекорд по общему числу побед в основной сетке турниров Большого шлема среди женщин (316).
She is a...— Triple H (@TripleH) 28 января 2017 г.
Record-breaking. Ground-breaking. Barrier-breaking.
History-making...Champion. Congrats @serenawilliams! #AusOpen pic.twitter.com/RAMBz7C2cS