Теннисистка Серена Уильямс может попробовать себя в рестлинге

По данным The Sun , Уильямс может выйти на ринг против известной реслерши Эшли Флэр в рамках главного турнира организации WrestleMania 33, которое пройдет в апреле во Флориде.

Как отмечает газета, неопытность Серены в единоборствах вполне может компенсировать ее врожденная сила и атлетизм, пишет newsru.com.

Вице-президент WWE знаменитый реслер Пол Левек презентовал женский чемпионский пояс организации, который был назван именем Серены Уильямс. Фотографию пояса он опубликовал в Twitter.

Серене Уильямс является рекордсменкой по числу выигранных турниров серии Большого шлема (23) в одиночном разряде. Ей также принадлежит рекорд по общему числу побед в основной сетке турниров Большого шлема среди женщин (316).