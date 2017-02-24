Водители, не гоняйте! Стало известно, когда в Таллинне заработают камеры слежения за скоростью

Отмечается, что фоторадары на так называемом перекрестке «Кристийне» будут фиксировать превышение максимально разрешенной скорости.

Согласно заключенному в декабре 2016 года между городом Таллинном и Департаментом шоссейных дорог соглашению, последний сможет использовать фоторадары бесплатно до 2021 года. В Департаменте шоссейных дорог сообщили, что камеры слежения за скоростью успешно прошли необходимые тесты, а также были подготовлены для работы в реальных условиях.

Введение фоторадаров в строй стало возможно благодаря совместной работе Таллиннского транспортного департамента, Департамента шоссейных дорог и Департамента полиции и погранохраны. Это первый случай, когда камеры слежения за скоростью будут использоваться на дорогах местного самоуправления. Принцип их работы ничем не будет отличаться от устройств, установленных на загородных дорогах Эстонии.

Рассмотрением нарушением и отправкой извещений о штрафе будет заниматься Департамент полиции и погранохраны.