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Возмущение и поиск справедливости закончился для одной из сотрудниц увольнением

Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски7

Ольга Лебедева
Ольга Лебедева
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Для читательницы Rus.Postimees, родным языком которой является русский, отказ следовать распоряжению начальницы - говорить с такими же русскоязычными коллегами только на эстонском языке - обернулся скандалом и потерей работы. Работодатель готов провести внутреннее расследование, но настаивает, что прозвучала просьба, а не приказ. 

Читательница портала Rus.Postimees, пожелавшая сохранить анонимность, последний год работала в магазине одежды Reserved в торговом центре Ülemiste. По ее словам, нововведения на работе периодически появлялись, но все принципиально поменялось с приходом новой заведующей (все имена редакции известны).

«Недавно у нас сменилась заведующая, - рассказывает девушка, занимавшая в магазине должность продавца-консультанта. - Как-то вскользь она сказала, чтобы на русском языке мы между собой больше не разговариваем. Эстонцев и русских у нас в коллективе примерно поровну - общаемся между собой по мере необходимости или взаимной симпатии. Я возмутилась, но заведующая аргументировала это тем, что мы живем в Эстонии, работодатель - эстонец, а значит, и говорить мы должны только на государственном языке».

Девушка парировала, что это нарушает ее права и в ее трудовом договоре нет пункта о том, что она не может использовать русский. «На это заведующая заявила в ответ, что ей или проходящему мимо клиенту может быть неприятно слышать русскую речь. А вдруг мы их обсуждаем? Кроме того, некоторым работникам якобы не помешала бы практика в эстонском языке, - рассказывает продавец. - При этом заведующая говорит, что против русских ничего не имеет, но это некультурно и некрасиво по отношению к коллегам и клиентам - разговаривать на русском языке».

Как отмечает наша читательница, после того, как она обратилась в СМИ и начальство (заведующая и Тармо Пыйклик, исполнительный директор фирмы LPP Estonia, в ведении которой находятся бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) получило соответствующие запросы на почту, на ее рабочем месте состоялся разбор полетов.

«Я написала заявление об увольнении по собственному желанию. После такого скандала иначе никак. Заведующая стала говорить, что не запрещала, а попросила. Но ведь это неправда! Если это была просьба, то к ней можно прислушаться, а можно и проигнорировать - личное дело каждого. Но она после этого давила на то, что мы продолжаем разговаривать на русском».

Еще, по словам читательницы, ей грозили испортить характеристику.

Портал Rus.Postimees попросил внести ясность в ситуацию члена правления LPP Estonia OÜ Тармо Пыйклика, по словам которого, все нововведения в Ülemiste Reserved были призваны обеспечить лучшее обслуживание клиентов.

«LPP Estonia OÜ исполняет все законы Эстонской Республики, включая Закон о языке. В статье 17 главы 4 Закона о языке сказано следующее: „У потребителя товаров и услуг есть право на получение информации и обслуживание на эстонском языке на основании Закона о защите прав потребителей“. Заведующая магазином попросила работников говорить в торговом зале на государственном языке для обеспечения лучшего обслуживания клиентов. Пожелание касалось работы в торговом зале, оно было призвано соблюсти добрые традиции LPP Estonia OÜ и законы Эстонской Республики», - заявил Тармо Пыйклик.

На вопрос, поступали ли ранее жалобы от клиентов на то, что сотрудники магазина общаются между собой на русском языке, он ответил: «По возможности мы общаемся с клиентами на удобном для них языке, первичный контакт устанавливается с помощью приветствия на эстонском языке „Tere!“. Жду письменной информации, благодаря которой представленные утверждения можно было бы проверить, в соответствии с этим предприятие сделает выводы и при необходимости введет изменения. Установленные в наших магазинах камеры видеонаблюдения не воспроизводят звук, но мы можем проверить, были ли такие беседы и если да, как и когда они велись».

Также он отметил, что LPP Estonia OÜ имеет 26 магазинов и около 300 работников, предприятие функционирует в течение 14 лет, но подобное происходит у них впервые.

«К сожалению, обратившийся к журналистам сотрудник не общался с руководителем по персоналу предприятия, начальством или отвечающим за магазины менеджером по продажам. Надеюсь, что вы побудите его обратиться ко мне лично или письменно, чтобы мы могли провести внутреннее расследование для обеспечения соблюдения добрых традиций нашего предприятия», - добавил он.

Пожелания члена правления LPP Estonia OÜ были переданы нашей читательнице, и та обещала обратиться к нему напрямую.

Ситуацию прокомментировал также старший юрист Виталий Деникин из юридического бюро Vitali Denikin, по словам которого, работодатель не имеет права требовать от работников общения исключительно на эстонском языке, если это не связано со спецификой работы.

«Языковая тема является крайне деликатной. Так, например, работодатель не имеет права требовать в объявлении о приеме на работу, чтобы у работника был в качестве родного языка эстонский язык. Что касается конкретного случая, то, конечно, работодатель не имеет права требовать от работников общения исключительно на эстонском языке, если это не связано с необходимостью осуществления работы (спецификой работы) или общей практикой в какой-то сфере работы. В качестве примера можно привести общение пилота самолета по радиосвязи в рамках международных перелетов», - указал Виталий Деникин.

«Пункт 3 части 2 статьи 15 Закона о трудовом договоре гласит, что работник обязан своевременно и точно выполнять законные распоряжения работодателя. Когда работники разговаривают между собой на рабочие темы на родном языке, понимая друг друга, то в этом невозможно увидеть какие либо нарушения, - подчеркнул юрист. - Поэтому невозможно сказать, что требование общения исключительно на эстонском языке (без приведения разумной причины), является законным. Конечно, всегда необходимо разумно взвешивать интересы обоих сторон и стараться избегать прямых конфликтов или повреждения интересов работодателя».

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