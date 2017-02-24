Об этом говорится в заявлении, подписанном руководителями Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко и Луганской народной республики (ЛНР) Игорем Плотницким и опубликованном в понедельник, 27 февраля, на сайтах "Новости Донецкой республики" , "Донецкое агентство новостей" и "Луганский информационный центр" .

В заявлении говорится, что радикалы по указанию Киева заблокировали железнодорожные пути и угрожают блокадой автодорог, ведущих из подконтрольных ДНР районов Донбасса на Украину, пишет newsru.com.

"Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран", - сказано в заявлении.

"Донецкое агентство новостей" сообщает, что глава ДНР Захарченко объявил о создании штаба по контролю над переводом украинских предприятий, работа которых нарушена из-за блокады, под юрисдикцию ДНР. "Я издал указ о создании штаба, который будет регулировать права трудящихся", - сказал Захарченко.

"Это касается всех предприятий - и стадионов, и гостиниц", - заявил Захарченко журналистам. "Первое число будет называться - "прощай, Украина". Этой блокадой она делала все, чтобы заставить нас страдать. Но не мы нуждаемся в угле, металлоломе - это надо Украине", - подчеркнул глава самопровозглашенной республики и назвал это "большой ошибкой" украинского президента Петра Порошенко.

По словам Захарченко, до 70% бюджета ДНР смогут наполнить национализированные предприятия. "За короткий срок придется перестроить промышленность, поменять рынки сбыта. Основная задача - обеспечить бесперебойную работу предприятий, зарплату работников. Думаю, до 70% бюджет с этих предприятий сможем наполнить. Будет указ о создании оперативного штаба, дабы защищать права трудящихся, которые работают на этих предприятиях", - сказал глава ДНР.

Он не назвал конкретных сроков для перестройки предприятий на другие рынки сбыта, но предположил, что на это уйдет не менее 1-2 месяцев.

В Кремле заявили, что блокада отдаляет реализацию Минских соглашений, в Киеве угрозу не приняли всерьез

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, транспортная блокада Киева увеличивает напряженность в регионе, и нежелание украинских властей прекратить блокаду вызывает недоумение.

"В Москве неоднократно уже говорили о том, что транспортная блокада, которая имеет место в эти дни, она, собственно, серьезно дестабилизирует ситуацию, она мешает процессу урегулирования, мешает деэскалации ситуации, особенно на линии соприкосновения сторон в Донбассе. И в конце концов, она еще больше отдаляет нас от того, чтобы приблизиться к реализации минских соглашений", цитирует Пескова РИА "Новости" .

В Киеве в ответ на угрозу перейти на российский рынок ответили: "Это попытка нас попугать". Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Речь идет о системообразующих предприятиях, которые задействованы в вертикально-интегрированных компаниях и являются и как отдельно взятое звено, и в цепочке производственного цикла. Если эту цепочку разорвать, найти сбыт продукции, которую производили эти предприятия, для того чтобы поддерживать их жизнедеятельность, - это совсем непросто", - сказал Тука.

По словам Туки, "продукция этих предприятий далеко не востребована в России". "Если говорить о тех же самых шахтах, там своего угля выше крыши, не знают, куда девать, закрывают шахты. Поэтому пусть себе болтают все, что угодно. Я в это не верю", - заявил он.

Тука убежден, что власти удастся решить вопрос с блокадой. "Они на нас давили в начале отопительного сезона, когда 45 держали с той стороны блокаду, и ни один завод не заходил на территорию Украины. Мы это дело разрулили, думаю и сейчас то же самое будет", - добавил он.

В конце января бывшие участники военной операции в Донбассе заблокировали грузовое железнодорожное сообщение "Ясиноватая - Константиновка". Ясиноватая находится под контролем сепаратистов, Константиновка - под контролем Киева.

Блокаду поддерживают депутаты Верховной Рады Егор Соболев и Семен Семенченко из оппозиционной фракции "Самопомощь". По их мнению, торговля с ДНР и ЛНР незаконна, а перевозки товаров являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, и власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.