Понедельник, 27. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду5

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Самопровозглашенные республики Донбасса пригрозили перекрыть поставки угля на Украину и до 1 марта ввести внешнее управление на всех принадлежащих ей заводах, которые располагаются на территории непризнанных республик.

Об этом говорится в заявлении, подписанном руководителями Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко и Луганской народной республики (ЛНР) Игорем Плотницким и опубликованном в понедельник, 27 февраля, на сайтах "Новости Донецкой республики", "Донецкое агентство новостей" и "Луганский информационный центр".

В заявлении говорится, что радикалы по указанию Киева заблокировали железнодорожные пути и угрожают блокадой автодорог, ведущих из подконтрольных ДНР районов Донбасса на Украину, пишет newsru.com.

"Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы перестанем поставлять уголь на Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты. Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран", - сказано в заявлении.

"Донецкое агентство новостей" сообщает, что глава ДНР Захарченко объявил о создании штаба по контролю над переводом украинских предприятий, работа которых нарушена из-за блокады, под юрисдикцию ДНР. "Я издал указ о создании штаба, который будет регулировать права трудящихся", - сказал Захарченко.

"Это касается всех предприятий - и стадионов, и гостиниц", - заявил Захарченко журналистам. "Первое число будет называться - "прощай, Украина". Этой блокадой она делала все, чтобы заставить нас страдать. Но не мы нуждаемся в угле, металлоломе - это надо Украине", - подчеркнул глава самопровозглашенной республики и назвал это "большой ошибкой" украинского президента Петра Порошенко.

По словам Захарченко, до 70% бюджета ДНР смогут наполнить национализированные предприятия. "За короткий срок придется перестроить промышленность, поменять рынки сбыта. Основная задача - обеспечить бесперебойную работу предприятий, зарплату работников. Думаю, до 70% бюджет с этих предприятий сможем наполнить. Будет указ о создании оперативного штаба, дабы защищать права трудящихся, которые работают на этих предприятиях", - сказал глава ДНР.

Он не назвал конкретных сроков для перестройки предприятий на другие рынки сбыта, но предположил, что на это уйдет не менее 1-2 месяцев.

В Кремле заявили, что блокада отдаляет реализацию Минских соглашений, в Киеве угрозу не приняли всерьез

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, транспортная блокада Киева увеличивает напряженность в регионе, и нежелание украинских властей прекратить блокаду вызывает недоумение.

"В Москве неоднократно уже говорили о том, что транспортная блокада, которая имеет место в эти дни, она, собственно, серьезно дестабилизирует ситуацию, она мешает процессу урегулирования, мешает деэскалации ситуации, особенно на линии соприкосновения сторон в Донбассе. И в конце концов, она еще больше отдаляет нас от того, чтобы приблизиться к реализации минских соглашений", цитирует Пескова РИА "Новости".

В Киеве в ответ на угрозу перейти на российский рынок ответили: "Это попытка нас попугать". Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Речь идет о системообразующих предприятиях, которые задействованы в вертикально-интегрированных компаниях и являются и как отдельно взятое звено, и в цепочке производственного цикла. Если эту цепочку разорвать, найти сбыт продукции, которую производили эти предприятия, для того чтобы поддерживать их жизнедеятельность, - это совсем непросто", - сказал Тука.

По словам Туки, "продукция этих предприятий далеко не востребована в России". "Если говорить о тех же самых шахтах, там своего угля выше крыши, не знают, куда девать, закрывают шахты. Поэтому пусть себе болтают все, что угодно. Я в это не верю", - заявил он.

Тука убежден, что власти удастся решить вопрос с блокадой. "Они на нас давили в начале отопительного сезона, когда 45 держали с той стороны блокаду, и ни один завод не заходил на территорию Украины. Мы это дело разрулили, думаю и сейчас то же самое будет", - добавил он.

В конце января бывшие участники военной операции в Донбассе заблокировали грузовое железнодорожное сообщение "Ясиноватая - Константиновка". Ясиноватая находится под контролем сепаратистов, Константиновка - под контролем Киева.

Блокаду поддерживают депутаты Верховной Рады Егор Соболев и Семен Семенченко из оппозиционной фракции "Самопомощь". По их мнению, торговля с ДНР и ЛНР незаконна, а перевозки товаров являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, и власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАблокададнрЛНРукраина
По теме
Постпред США при ООН: Америка сохранит санкции против РФ до возвращения Крыма Украине

Постпред США при ООН: Америка сохранит санкции против РФ до возвращения Крыма Украине 4

США намерены сохранять антироссийские санкции до возвращения Крыма Украине и считают, что НАТО должна "держать двери открытыми" для новых членов, пишет ТАСС.   Порошенко призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за признания документов ДНР и ЛНР

Порошенко призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за признания документов ДНР и ЛНР 1

Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России из-за признания документов провозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, пишет ТАСС.
Белорусские пограничники отказались впускать в страну по паспортам ДНР и ЛНР

Белорусские пограничники отказались впускать в страну по паспортам ДНР и ЛНР 5

Обладатели паспортов, выданных в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках, не смогут въехать в Белоруссию по этим документам, заявил представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский. Германия осудила признание Россией документов ДНР и ЛНР как нарушение минских соглашений

Германия осудила признание Россией документов ДНР и ЛНР как нарушение минских соглашений

Решение президента России Владимира Путина о временном признании документов самопровозглашенных республик Донбасса нарушает минские соглашения, заявил в понедельник, 20 февраля, официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает NEWSru со ссылкой на Reuters. Картина дня: ЧП в центре Таллинна, спецоперация в Харьюмаа и тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва

Картина дня: ЧП в центре Таллинна, спецоперация в Харьюмаа и тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы.  
ЕЩЁ
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
"оскар-2017"
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:53
Администратор таллиннского стриптиз-клуба показала комнату с плетками для солдат НАТО: здесь мы выведываем военные тайны
16:51
В Германии совершивших смертельное ДТП стритрейсеров приговорили к пожизненному сроку
16:49
Нет моделям: Dolce & Gabbana выпустили на подиум обычных людей
16:43
Курьез: 175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника
16:35
Шок и ужас: женщины курят во время беременности, чтобы ребенок был меньше и рожать было легче
16:33
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассчитывает на улучшение отношений между РФ и Эстонией
16:18
Эксперт: зарплаты не смогут расти дальше такими же темпами
16:18
В Южной Корее назвали организаторов убийства брата Ким Чен Ына
16:13
Как мужчины понимают, что конкретная женщина – не их единственная
16:12
В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером
15:56
Эдгар Гергель: достали уже со своими новыми словами-паразитами «я тебя услышал», «принял» и «крайний»
15:53
"На острие": почему "отодвинули" признанных лидеров Центристской партии? (1)
15:47
Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали
15:44
В Хельсинском порту открылся новый пассажирский терминал
15:30
Прочти это, если ты не знаешь, почему от тебя сбегают мужчины
15:26
Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!
15:25
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски (7)
15:23
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду (5)
15:15
Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?
14:54
Марат Башаров пострадал от экстрасенсов
Все новости
LimonЦеликом
Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!

Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!

Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией

Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией

В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером

В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером

16:53
Администратор таллиннского стриптиз-клуба показала комнату с плетками для солдат НАТО: здесь мы выведываем военные тайны
15:56
Эдгар Гергель: достали уже со своими новыми словами-паразитами «я тебя услышал», «принял» и «крайний»
14:54
Марат Башаров пострадал от экстрасенсов
14:05
У Алины Кабаевой появился двойник: вот это сходство!
KrasotkaЦеликом
Оказывается, интеллект детям передается от матери

Оказывается, интеллект детям передается от матери

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

16:49
Нет моделям: Dolce & Gabbana выпустили на подиум обычных людей
16:35
Шок и ужас: женщины курят во время беременности, чтобы ребенок был меньше и рожать было легче
16:13
Как мужчины понимают, что конкретная женщина – не их единственная
15:30
Прочти это, если ты не знаешь, почему от тебя сбегают мужчины
SportsЦеликом
Курьез: 175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника

Курьез: 175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника

Теннисистка Серена Уильямс может попробовать себя в рестлинге

Теннисистка Серена Уильямс может попробовать себя в рестлинге

Самый позорный матч: в России команды забили 20 голов в свои ворота (видео)

Самый позорный матч: в России команды забили 20 голов в свои ворота (видео) (2)

10:01
Неуклюжему лыжнику из Венесуэлы, ставшему звездой после ЧМ, предложили тренироваться в РФ
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Рапла погибла переходившая дорогу женщина

В Рапла погибла переходившая дорогу женщина

Галерея: Воробей признал себя виновным в убийстве Таранкова

Галерея: Воробей признал себя виновным в убийстве Таранкова

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Водители, не гоняйте! Стало известно, когда в Таллинне заработают камеры слежения за скоростью

Водители, не гоняйте! Стало известно, когда в Таллинне заработают камеры слежения за скоростью

С марта летний порядок парковки обретает законную силу

С марта летний порядок парковки обретает законную силу

Культура
П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств

П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Самые читаемые
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(7)
Президентская канцелярия перепутала тезок и пригласила на прием не того человека, а затем отменила приглашение
Водители, не гоняйте! Стало известно, когда в Таллинне заработают камеры слежения за скоростью
Галерея: Воробей признал себя виновным в убийстве Таранкова
Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!
Топ комментариев
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Эстония предложила Литве создать совместный трибунал по расследованию преступлений коммунизма (25)
Рогозин назвал трех союзников России(21)
Путин поздравил Кальюлайд с Днем независимости(20)
США призвали Россию немедленно прекратить огонь в Донбассе(20)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees