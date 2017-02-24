Понедельник, 27. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В Южной Корее назвали организаторов убийства брата Ким Чен Ына

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Разведка Южной Кореи считает, что организаторами убийства единокровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама - являются сотрудники двух северокорейских министерств. Об этом, как сообщает NEWSru со ссылкой на Reuters, заявили в парламенте страны.

Среди восьми подозреваемых в преступлении четыре человека работают в Министерстве государственной безопасности КНДР, еще двое - в Министерстве иностранных дел, заявил журналистам один из членов парламента Ли Чхоль Ву со ссылкой на информацию спецслужб. По его словам, таким образом, речь идет о случае терроризма, организованном двумя ведомствами.

Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чон Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По версии следствия, брата Ким Чен Ына атаковали две женщины, одна из них накинула ему на лицо ткань, пропитанную ядом.

Накануне министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам рассказал по итогам вскрытия тела Ким Чон Нама, что его смерть наступила в течение 15-20 минут от большой дозы нервно-паралитического токсина VX. Это вещество причислено ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.

По делу о смерти Ким Чон Нама подозревают по меньшей мере восемь человек. Четверо из них задержаны - гражданки Вьетнама и Индонезии, которых подозревают в нападении на брата Ким Чен Ына, близкий знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР.

Задержанные женщины сообщили на допросе, что считали, будто они участвуют в розыгрыше. Однако на прошлой неделе руководитель национальной полиции Малайзии Халид Абу Бакар заявил, что, по данным следствия, подозреваемые знали, что используют яд во время атаки, и прошли предварительную подготовку.

По сведениям правоохранительных органов Малайзии, еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и сейчас находятся в Пхеньяне. Кроме того, стражи порядка хотят допросить еще двоих - сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбратким чен ынкндрюжная корея
По теме
Брат Ким Чен Ына умер в муках

Брат Ким Чен Ына умер в муках

Смерть единокровного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына наступила в течение 15-20 минут от большой дозы токсина VX. Ким Чон Нам умер в муках, и его не могло бы спасти ни одно противоядие, заявил министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам.
Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына получила за нападение 90 долларов

Подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына получила за нападение 90 долларов

Гражданке Индонезии, которая подозревается в причастности к убийству Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, заплатили 90 долларов, сообщает Postimees. Брата Ким Чен Ына отравили одним из самых смертельных химических агентов - VX

Брата Ким Чен Ына отравили одним из самых смертельных химических агентов - VX

Брата руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына отравили химическим агентом VX, сообщает агентство Bernama со ссылкой на данные полиции Малайзии. Данные вскрытия не окончательны, оговаривается Reuters. Агентство со ссылкой на данные американских военных называет VX самым ядовитым химическим агентом среди когда-либо полученных учеными. В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына

В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына

В интернете появилось видео нападения на Ким Чен Нама — сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Записи с камер видеонаблюдения аэропорта Куала-Лумпура были опубликованы в воскресенье, 19 февраля в YouTube.
ЕЩЁ
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
"оскар-2017"
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:53
Администратор таллиннского стриптиз-клуба показала комнату с плетками для солдат НАТО: здесь мы выведываем военные тайны
16:51
В Германии совершивших смертельное ДТП стритрейсеров приговорили к пожизненному сроку
16:49
Нет моделям: Dolce & Gabbana выпустили на подиум обычных людей
16:43
Курьез: 175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника
16:35
Шок и ужас: женщины курят во время беременности, чтобы ребенок был меньше и рожать было легче
16:33
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассчитывает на улучшение отношений между РФ и Эстонией
16:18
Эксперт: зарплаты не смогут расти дальше такими же темпами
16:18
В Южной Корее назвали организаторов убийства брата Ким Чен Ына
16:13
Как мужчины понимают, что конкретная женщина – не их единственная
16:12
В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером
15:56
Эдгар Гергель: достали уже со своими новыми словами-паразитами «я тебя услышал», «принял» и «крайний»
15:53
"На острие": почему "отодвинули" признанных лидеров Центристской партии? (1)
15:47
Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали
15:44
В Хельсинском порту открылся новый пассажирский терминал
15:30
Прочти это, если ты не знаешь, почему от тебя сбегают мужчины
15:26
Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!
15:25
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски (6)
15:23
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду (5)
15:15
Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?
14:54
Марат Башаров пострадал от экстрасенсов
Все новости
LimonЦеликом
Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!

Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!

Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией

Дилдо-Ольга: эстонская галеристка с фалоимитатором на шее стала интернет-сенсацией

В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером

В смерти Алексея Петренко обвинили его дочь: фото церемонии прощания с актером

16:53
Администратор таллиннского стриптиз-клуба показала комнату с плетками для солдат НАТО: здесь мы выведываем военные тайны
15:56
Эдгар Гергель: достали уже со своими новыми словами-паразитами «я тебя услышал», «принял» и «крайний»
14:54
Марат Башаров пострадал от экстрасенсов
14:05
У Алины Кабаевой появился двойник: вот это сходство!
KrasotkaЦеликом
Оказывается, интеллект детям передается от матери

Оказывается, интеллект детям передается от матери

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

Почему орехи надо замачивать перед тем, как есть?

Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

Шесть вещей, которые гинекологи хотели бы, чтобы вы знали

16:49
Нет моделям: Dolce & Gabbana выпустили на подиум обычных людей
16:35
Шок и ужас: женщины курят во время беременности, чтобы ребенок был меньше и рожать было легче
16:13
Как мужчины понимают, что конкретная женщина – не их единственная
15:30
Прочти это, если ты не знаешь, почему от тебя сбегают мужчины
SportsЦеликом
Курьез: 175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника

Курьез: 175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника

Теннисистка Серена Уильямс может попробовать себя в рестлинге

Теннисистка Серена Уильямс может попробовать себя в рестлинге

Самый позорный матч: в России команды забили 20 голов в свои ворота (видео)

Самый позорный матч: в России команды забили 20 голов в свои ворота (видео) (2)

10:01
Неуклюжему лыжнику из Венесуэлы, ставшему звездой после ЧМ, предложили тренироваться в РФ
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

Эксперты рассказали, чем грозит изменение климата земледелию

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

На этой неделе ожидается до 6 градусов тепла

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Рапла погибла переходившая дорогу женщина

В Рапла погибла переходившая дорогу женщина

Галерея: Воробей признал себя виновным в убийстве Таранкова

Галерея: Воробей признал себя виновным в убийстве Таранкова

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Водители, не гоняйте! Стало известно, когда в Таллинне заработают камеры слежения за скоростью

Водители, не гоняйте! Стало известно, когда в Таллинне заработают камеры слежения за скоростью

С марта летний порядок парковки обретает законную силу

С марта летний порядок парковки обретает законную силу

Культура
П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств

П.И. Филимонов: «Лунный свет» получил «Оскара» по совокупности достоинств

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Борис Тух: нынешний «Оскар» - абсолютно предынфарктный

Самые читаемые
Заведующая популярного магазина одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(7)
Президентская канцелярия перепутала тезок и пригласила на прием не того человека, а затем отменила приглашение
Водители, не гоняйте! Стало известно, когда в Таллинне заработают камеры слежения за скоростью
Галерея: Воробей признал себя виновным в убийстве Таранкова
Эстонский телеведущий о скандале в CatHouse: если человек ведет себя как свинья, ему откажут во входе и будут правы!
Топ комментариев
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Эстония предложила Литве создать совместный трибунал по расследованию преступлений коммунизма (25)
Рогозин назвал трех союзников России(21)
Путин поздравил Кальюлайд с Днем независимости(20)
США призвали Россию немедленно прекратить огонь в Донбассе(20)
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees