Эксперт: зарплаты не смогут расти дальше такими же темпами

В торговле дела идут неплохо, поскольку в стране наблюдается быстрый рост зарплат, а это значит, что у потребителей имеется возможность тратить больше денег. Если промышленность и экспорт не будут поспевать, в длительной перспективе сложившаяся ситуация просто нежизнеспособна. И зарплаты больше не смогут расти такими же темпами, поскольку это будет лишать наши предприятия возможности делать инвестиции, пишет Majandus24.

Если на протяжении длительного времени расходы промышленности растут быстрее производительности и прибыли, мы столкнемся с замедлением экономического роста и снижением конкурентоспособности Эстонии.

По мнению Тамсара, чтобы избежать негативных последствия, правительству не стоит спешить с принятием решений, связанных с налоговой политикой. Также эксперт считает, что улучшению положения крупных промышленных предприятий помогло бы снижение акцизов на электроэнергию и газ, поскольку зарубежные предприятия уже сейчас находятся в более выгодном положении.

Руководитель Центрального союза работодателей считает, что улучшению ситуации могла бы способствовать упрощенная процедура найма высококвалифицированных зарубежных специалистов.