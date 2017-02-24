Депутат Госдумы Леонид Слуцкий рассчитывает на улучшение отношений между РФ и Эстонией

"Если говорить о наших двухсторонних отношениях, выскажу робкую надежду, что они, может быть, идут сейчас медленно в сторону налаживания", - сказал Леонид Слуцкий журналистам в понедельник, 27 февраля.

Он отметил, что в ходе контактов с эстонскими парламентариями нужно искать общие точки, а не точки расхождения между двумя странами, и проводить, возможно, совместные заседания наших профильных комитетов, обмениваться делегациями, пишет rus.err.ee.

"Вместе с тем, какие бы у нас не были симпатии друг к другу и, может быть, сходные, если не одинаковые, позиции по некоторым вопросам международной повестки дня, нас по-прежнему выбивают из колеи такие вещи, как существование музея оккупации в Таллинне, как неграждане, так же, как и в Латвии, такого термина нет в международном праве", - сказал он.

Все эти вопросы, по его словам, нужно обсуждать, встречаться.