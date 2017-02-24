Курьез: 175-сантиметровый баскетболист пробежал между ног 218-сантиметрового соперника

Рост Робинсона составляет 175 сантиметров, Тавареса — 218. Защитник прошел между ног соперника и заработал фол в проходе под кольцо. Встреча завершилась поражением «Делавэра» со счетом 96:110.

32-летний Робинсон известен невероятным для своего роста атлетизмом. Он играл в НБА с 2005 года. За это время защитник выступал в ряде команд лиги, в 2016 году защищал цвета тель-авивского «Хапоэля», в 2017 году вернулся в США. Робинсон — единственный в истории трехкратный победитель конкурса по броскам сверху в рамках уик-энда «Всех звезд НБА» (2006, 2009, 2010).

Д-Лига — официальная младшая лига Национальной баскетбольной ассоциации.