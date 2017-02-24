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В Германии совершивших смертельное ДТП стритрейсеров приговорили к пожизненному сроку

Rus.Postimees.ee
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Стритрейсеры устроили гонки в Берлине и рядом с универмагом KaDeWe протаранили джип - погиб человек. Суд приговорил их к пожизненному заключению, пишет DW.com.

Двое стритрейсеров, устроивших нелегальные гонки в Берлине, в результате которых погиб человек, приговорены к пожизненному заключению. Такое решение вынес Земельный суд Берлина в понедельник, 27 февраля. Представители обвинения указали, что, хотя обвиняемые не хотели никого убивать, они принимали в расчет возможность такого исхода их гонки.

Агентство dpa отмечает, что столь суровый приговор в деле о стритрейсерах выносится в Германии впервые. Впрочем, пока он еще не вступил в силу, подчеркивает агентство.

Завышенная самооценка

Двое мужчин 25 и 28 лет устроили гонки в ночь на 1 февраля 2016 года. Недалеко от известного берлинского универмага KaDeWe один из участников гонки протаранил джип, 69-летний водитель которого погиб.

Психолог, дававший заключение для суда, отметила, что один из водителей обладает "чрезвычайно завышенной самооценкой", гонка была нужна ему "для удовлетворения своего эго" и он "не осознает своей вины".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАстритрейсеры
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