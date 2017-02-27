Названа страна с лучшим в Европе доступом к беспроводному интернету

Как обстоят дела с интернетом, выяснял сервис по поиску арендного жилья HomeToGo. По его данным, в Молдавии 94% всех сдаваемых для отдыха домов и квартир имеют доступ к Wi-Fi. На втором месте находится Украина (91%), а на третьем — Белоруссия (90%), отмечает "Моя Планета".

Четвертую строчку делят Босния и Герцеговина и Македония с результатом в 87%.

Замыкают пятерку Россия, Сербия и Словения (86%). В топ-7 рейтинга также вошли Черногория, где интернетом обеспечены 85% квартир для туристов, и Румыния с результатом в 83%.