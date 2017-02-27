В день 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики, 24 февраля, в Таллинне пройдут разного рода праздничные мероприятия, в том числе и концерты, сообщает Раэпресс.

Сергей Степанов: это та страна, о которой вы мечтали в девяностые?

За 25 лет политики отдалились от народа, при этом народ Эстонии давно уже интегрирован – общими проблемами и заботам, считает нарвский журналист Сергей Степанов.

Галерея: президент Кальюлайд приняла участие в торжественном богослужении

В таллиннской Домской церкви прошло торжественное богослужение по случаю 99-й годовщины независимости Эстонской Республики, где присутствовала также президент Керсти Кальюлайд.

Террас на параде Сил обороны: мы сильны, когда рядом союзники

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас произнес сегодня речь на параде по случаю Дня независимости, заявив, что Эстония сильна, когда рядом друзья и союзники. Postimees публикует его речь в полном объеме.

Скандал в разгар праздника: людям запретили возложить венок к Монументу победы в Освободительной войне

Историк Ристо Коовит и режиссер Арбо Таммиксаар возложили сегодня утром венок к Монументу победы в Освободительной войне, но его оттуда убрали, так как до прибытия президента подножие памятника должно быть пустым. Рассерженные граждане отнесли венок к могилам британских солдат, пишет Postimees.

Керсти Кальюлайд: эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд впервые в должности главы государства произнесла речь, посвященную Дню независимости нашей страны. В своей речи она заявила, что эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности.

Галерея: в Старом городе в Таллинне состоялось факельное шествие EKRE

В пятницу в 19 часов в Старом городе в Таллинне прошло факельное шествие, которое уже в четвертый раз проводило молодежное крыло Эстонской консервативной национальной партии (EKRE) - Sinine Äratus.

Яна Тоом о речи Кальюлайд: произнесла хорошо, но не от души

Президент Керсти Кальюлайд справилась со сложным заданием и неплохо произнесла свою первую речь по случаю годовщины ЭР, но сделала это не от души, поделилась Евродепутат Яна Тоом в студии ETV+.

Известный политик осудил речь Керсти Кальюлайд

По словам члена Консервативной народной партии (EKRE) Хенна Пыллуааса, речь президента Керсти Кальюлайд, произнесенная в годовщину республики, содержала достойные осуждения глобалистские высказывания.

Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны

По случаю Дня независимости Эстонии на площади Вабадузе в Таллинне прошел парад Сил обороны. Портал Rus.Postimees показывал прямую трансляцию телеканала ETV+ с этого мероприятия. Парад комментировали Артур Захаров и Николай Лощин.