27. Февраль 2017 17:27
В день празднования Дня независимости Эстонии в объектив камеры читателя Postimees попал сотрудник таллиннской Муниципальной полиции, внимание которого привлекла припаркованная на Ратушной площади боевая машина пехоты (БМП) Bradley, пишет Tallinncity.
С первого взгляда могло показаться, что сотрудник МуПо как будто намеревается выписать водителю БМП штраф за неправильную парковку.
В параде в честь годовщины Эстонской Республики приняли участие как эстонские военные, так и союзники. Участвовавшая в параде военная техника размещалась на улице Харью и Ратушной площади.
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