Команда по бенди попыталась оправдаться за матч с 20 голами в свои ворота

«Турнирное положение для "Водника" перед матчем было таким, что в случае победы архангельская команда выходила на действующего чемпиона страны красноярский "Енисей", в случае поражения — на "Уральский Трубник". Для иркутской команды исход матча не имел значения. В Архангельск "Байкал-Энергия" приехал основным составом, что им мешало нас обыграть?», — заявил Петровский.

Руководитель пресс-службы также принес извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию.

В понедельник, 27 февраля, стало известно, что результат матча между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией» аннулирован, назначена переигровка, которая состоится на нейтральном поле в Обухово 3 марта.

«Водник» и «Байкал-Энергия» забили 20 мячей в свои ворота в матче национального чемпионата 26 февраля, прошедшего в Архангельске. Хозяева стали забивать мячи в свои ворота. Иркутская команда ответила тем же. Встреча, за которой наблюдали 1500 зрителей, завершилась поражением «Водника» со счетом 9:11.