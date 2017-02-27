Нестор: для Эстонии важно, чтобы ЕС оставался сильным и единым

«Для Эстонии важно, чтобы ЕС оставался сильным и единым, как создавая безопасную среду для своих граждан, так и развивая, например, единый рынок или решая вопросы, связанные с выходом Великобритании, – сказал Нестор. – Во время встречи мы планируем поговорить о сохранении единства и общих интересах. В планах еще – обсудить сотрудничество между ЕС и Грузией, Молдовой и Украиной, а также отношения с Россией».

Встречи Нестора с президентом Хиггинсом и спикером верхней палаты парламента (Эрахтаса) Дэнисом О’Донованом и спикером нижней палаты Шоном О Фарреллом пройдут во вторник. Во вторник спикер Рийгикогу также встретится с членами комиссии по иностранным делам и комиссии по делам Европейского союза парламента Ирландии.

В визите также участвуют члены Рийгикогу Моника Хауканымм и Кальви Кыва.