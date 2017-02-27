Европейская карточка медицинского страхования пригодится в случае возникновения проблем со здоровьем за границей

При предъявлении европейской карточки медицинского страхования необходимую врачебную помощь застрахованным в Эстонии людям окажут не только в Европейском союзе, но также в Лихтенштейне, Норвегии, Исландии и Швейцарии, причем на равных условиях с застрахованными людьми, проживающими в этих странах. Необходимой медицинской помощью считается лечение нарушений здоровья, неожиданно возникших во время пребывания в другой стране, являющейся членом ЕС. Это может быть, например, высокая температура, боль в животе, инфаркт или травма, возникшая в результате несчастного случая. Существуют еще отдельные услуги, которые также считаются необходимой медицинской помощью. Это кислородная терапия и диализ, а также химиотерапия. В случае с этими видами лечения перед отравлением в другую страну следует договориться с какой-нибудь из тамошних больниц о том, чтобы в ней можно было оказывать необходимую услугу в подходящее для пациента время.

Запомните!

Европейскую карточку медицинского страхования можно легко заказать по интернету на портале www.eesti.ee. При желании карточка будет отравлена вам на домашний адрес, причем бесплатно.

Европейская карточка медицинского страхования действует только вместе с удостоверяющим личность документом.

Европейскую карточку медицинского страхования нельзя использовать, если медицинская страховка больше не действует. Если медицинская страховка не действует, а карточка все же используется, то у пациента могут потребовать возврата компенсированной суммы.

Каждая страна – член выдает Европейскую карточку медицинского страхования на своем государственном языке. Поэтому информация на карточках, выдаваемых в Эстонии, приводится на эстонском языке.

Больничная касса покрывает медицинские расходы на полученные в иностранном государстве услуги здравоохранения. Сам пациент должен вносить плату за визит к врачу и обеспечивать самофинансирование при покупке лекарств, нести расходы на транспортировку и т.п.

Перед тем как отправляться в путешествие, стоит оформить страхование путешествия, это касается и стран Европейского союза.

При звонках из-за границы инфотелефон Больничной кассы +372 669 6630. Дополнительную информацию о возможностях лечения и формы ходатайств можно найти на веб-сайте Больничной кассы www.haigekassa.ee.

Почему во время путешествий нужна также страховка от частных фирм?

Необходимая медицинская помощь не бесплатная – вам в любом случае придется что-то заплатить, например, оплатить визит к врачу и койко-дни в соответствии с расценками страны пребывания. Эти расходы, а также расходы на транспортировку из одной страны в другую Больничная касса не покрывает. Кроме того, для получения медицинской помощи на основании Европейской карточки медицинского страхования необходимо обращаться в лечебные учреждения, которые включены в государственную систему медицинского страхования, а не в частные клиники. Европейскую карточку медицинского страхования принимают только лечебные учреждения, связанные с государственной системой медицинского страхования. Поэтому карточка не покрывает расходы, возникающие в частных клиниках. А размеры таких расходов могут достигать десятков тысяч евро. Поэтому мы рекомендуем перед тем, как отправляться в поездку, всегда оформлять страховку в частной фирме. Такая страховка, в зависимости от договора страхования, обычно покрывает и те расходы, которые не покрывает Больничная касса.

Частную страховку стоит обязательно делать и в случае поездок за пределы стран – членов ЕС, где Европейская карточка медицинского страхования не действует и где в случае несчастья пациенту придется самому оплачивать все расходы на лечение.