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Европейская карточка медицинского страхования пригодится в случае возникновения проблем со здоровьем за границей

Анетте Соосаар
Анетте Соосаар
Oтдел внешних отношений Больничной кассы
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Передвижение по Европейскому союзу для туристов максимально упрощено. Однако от несчастных случаев и неожиданных проблем со здоровьем никто не застрахован. Европейская карточка медицинского страхования поможет в случае несчастья сократить расходы на медицинскую помощь.

При предъявлении европейской карточки медицинского страхования необходимую врачебную помощь застрахованным в Эстонии людям окажут не только в Европейском союзе, но также в Лихтенштейне, Норвегии, Исландии и Швейцарии, причем на равных условиях с застрахованными людьми, проживающими в этих странах. Необходимой медицинской помощью считается лечение нарушений здоровья, неожиданно возникших во время пребывания в другой стране, являющейся членом ЕС. Это может быть, например, высокая температура, боль в животе, инфаркт или травма, возникшая в результате несчастного случая. Существуют еще отдельные услуги, которые также считаются необходимой медицинской помощью. Это кислородная терапия и диализ, а также химиотерапия. В случае с этими видами лечения перед отравлением в другую страну следует договориться с какой-нибудь из тамошних больниц о том, чтобы в ней можно было оказывать необходимую услугу в подходящее для пациента время.

Запомните!

  • Европейскую карточку медицинского страхования можно легко заказать по интернету на портале www.eesti.ee. При желании карточка будет отравлена вам на домашний адрес, причем бесплатно.
  • Европейская карточка медицинского страхования действует только вместе с удостоверяющим личность документом.
  • Европейскую карточку медицинского страхования нельзя использовать, если медицинская страховка больше не действует. Если медицинская страховка не действует, а карточка все же используется, то у пациента могут потребовать возврата компенсированной суммы.
  • Каждая страна – член выдает Европейскую карточку медицинского страхования на своем государственном языке. Поэтому информация на карточках, выдаваемых в Эстонии, приводится на эстонском языке.
  • Больничная касса покрывает медицинские расходы на полученные в иностранном государстве услуги здравоохранения. Сам пациент должен вносить плату за визит к врачу и обеспечивать самофинансирование при покупке лекарств, нести расходы на транспортировку и т.п.
  • Перед тем как отправляться в путешествие, стоит оформить страхование путешествия, это касается и стран Европейского союза.
  • При звонках из-за границы инфотелефон Больничной кассы +372 669 6630. Дополнительную информацию о возможностях лечения и формы ходатайств можно найти на веб-сайте Больничной кассы www.haigekassa.ee.

Почему во время путешествий нужна также страховка от частных фирм?

Необходимая медицинская помощь не бесплатная – вам в любом случае придется что-то заплатить, например, оплатить визит к врачу и койко-дни в соответствии с расценками страны пребывания. Эти расходы, а также расходы на транспортировку из одной страны в другую Больничная касса не покрывает. Кроме того, для получения медицинской помощи на основании Европейской карточки медицинского страхования необходимо обращаться в лечебные учреждения, которые включены в государственную систему медицинского страхования, а не в частные клиники. Европейскую карточку медицинского страхования принимают только лечебные учреждения, связанные с государственной системой медицинского страхования. Поэтому карточка не покрывает расходы, возникающие в частных клиниках. А размеры таких расходов могут достигать десятков тысяч евро. Поэтому мы рекомендуем перед тем, как отправляться в поездку, всегда оформлять страховку в частной фирме. Такая страховка, в зависимости от договора страхования, обычно покрывает и те расходы, которые не покрывает Больничная касса.

Частную страховку стоит обязательно делать и в случае поездок за пределы стран – членов ЕС, где Европейская карточка медицинского страхования не действует и где в случае несчастья пациенту придется самому оплачивать все расходы на лечение.

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