Узнайте, что происходит на улицах Таллинна, пока вы спите

Четыре бригады работают днем, пять - ночью. А с начала марта по ночам будут работать шесть бригад.

Завтра, 28 февраля, работы будут вестись на улицах Раннамыйза, Линнамяэ, Вильде, Нийне, Рахумяэ, Раудтеэ и бульваре Мере, а при необходимости - и в других местах.

Инспекторы ежедневно ведут наблюдение за состоянием дорог и улиц, но, конечно, до запуска весной асфальтовых заводов основное внимание уделяется магистралям с оживленным движением, по которым идет и общественный транспорт. Заводы будут задействованы, как только среднесуточная температура превысит 5 градусов.