Volvo показала оптику нового XC60

Судя по изображению, кроссовер получит светодиодные задние фонари с элементами в стиле старшего вседорожника XC90, седана S90 и универсала V90. Это, в частности, форма вертикальных элементов, а также горизонтальная часть оптики, расположенная на крышке багажника, пишет motor.ru.

На других картинках показана передняя оптика с фирменными ходовыми LED-огнями («Молот Тора»), однако в отличие от остальных моделей Volvo, в новом XC60 они как бы соединены с решеткой радиатора. Сам «гриль» по форме напоминает четырехдверку S90.

Известно, что кроссовер второго поколения разработан на масштабируемой платформе SPA, а в его моторную гамму войдут агрегаты семейства Drive-E. Предположительно, в гамме появится и гибридная система T6 Twin Engine от седана S60L с рынка Китая.

В случае с китайской моделью это двухлитровый бензиновый турбомотор, приводящий в движение передние колеса и электродвигатель, установленный на задней оси. Общая мощность установки превышает 300 лошадиных сил (при 550 Нм), а запас хода на электричестве составляет свыше 50 километров.

После XC60 второго поколения «Вольво» представит новый компактный кроссовер XC40. Он будет построен на модульной платформе CMA, разработанной шведской маркой совместно с китайской компанией Geely. На этой же архитектуре будут построены новый хэтчбек V40, седан и универсал. Продажи XC40 должны начаться в 2018 году.