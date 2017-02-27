Исследование: молодежь и политики наиболее терпимо относятся к коррупции

Таков результат свежего исследования, результаты которого были опубликованы в понедельник, 27 февраля, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Несмотря на более негативное восприятие коррупции, молодежь по-прежнему настроена более толерантно к этому явлению, чем люди старшего поколения.

Также более спокойно к проблеме коррупции относятся политики, которые, согласно исследованию, являются наиболее коррумпированными представителями общества.

Стоит отметить, что по сравнению с 2010 годом, жители Эстонии стали лучше осознавать, что законы также можно купить.