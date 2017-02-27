В Пизе установят колесо обозрения: защитники архитектуры возмущены

Власти Пизы решили построить в городе еще одну туристическую достопримечательность — колесо обозрения. Об этом в эфире государственного телевидения заявил министр культуры тосканского города Андреа Ферранте, передает Associated Press.

По его словам, высота колеса будет сопоставима с высотой Пизанской башни (56 м) — главной достопримечательности города, пишет Рамблер/Путешествия.

Предполагается, что колесо установят неподалеку от архитектурного ансамбля Санта‑Мария Ассунта, в состав которого входит падающая колокольня, на месте существующего сейчас паркинга. В течение трех летних месяцев власти города собираются проверить популярность нового аттракциона.

Сообщается, что с верхней части колеса посетители смогут увидеть не только Пизанскую башню, но и Лигурийское море (город расположен в 10 км от побережья).

Защитники архитектуры из группы Italia Nostra уже раскритиковали планы городских чиновников, заверяя, что колесо обозрение не впишется в ансамбль средневекового города.