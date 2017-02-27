Контракт на проведение в Сочи этапа

"Провели переговоры, и контракт на проведение этапа "Формулы-1" в России продлен до 2025 года", - цитирует ТАСС заявление Козака, сделанное в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Предыдущий контракт на проведение российского этапа чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" истекал в 2020 году.

Четвертый в истории Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.

В декабре сообщалось, что лицензионный взнос за проведение в Сочи этапа "Формулы-1" в 2017 году, в отличие от предыдущих гонок, заплатят исключительно спонсоры и частные лица .

Сумма взноса достигла рекордных 60 млн долларов еще в 2014 году и с тех пор только росла.