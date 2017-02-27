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Трамп намерен дополнительно выделить более 50 млрд долларов на военные расходы Пентагона4

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Президент США Дональд Трамп намерен увеличить военные расходы на нужды Пентагона на 54 млрд долларов.

Эта инициатива будет включена в предложение главы государства по внесению изменений в бюджетную политику. При этом Трамп хочет направить эту сумму на военные расходы вместо оказания международной помощи другим странам, передает агентство Reuters.

По информации агентства, Трамп позволит министерству обороны США самостоятельно определиться с тем, куда будут потрачены дополнительные средства. Большинство федеральных ведомств страны при этом столкнется с уменьшением финансирования, в частности, будут сокращены бюджеты Агентства по охране окружающей среды и Госдепартамента.

По словам одного из источников агентства, дополнительные средства необходимы Пентагону для увеличения финансирования судостроения, военно-воздушного флота, а также для обеспечения "более надежного присутствия в ключевых международных водных путях и узлах", таких как Ормузский пролив и Южно-Китайское море.

Ожидается, что Белый дом отправит предложения Трампа в федеральные ведомства уже в понедельник, 27 февраля. Окончательные предложения по бюджету на следующий финансовый год, которые должен будет одобрить Конгресс, будут готовы, предположительно, к середине марта.

Увеличение военного бюджета было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа. Республиканец неоднократно критиковал предыдущую администрацию Барака Обамы за недостаточное финансирование армии.

Ранее предложение Трампа об увеличении расходов на оборону анонсировала The New York Times. "Схема бюджета станет первым шагом в кампании, затеянной на этой неделе, чтобы "сделать перезагрузку" имиджа администрации Трампа, охваченной хаосом", - отметили журналисты американского издания.

"Сильно пострадают программы так называемой "социальной страховочной сетки" (федеральные программы социального обеспечения и вспомоществования в США - прим. ред.), за исключением крупных программ обеспечения пенсионеров в соответствии с их законными правами", - говорится в материале, который цитирует InoPressa.

Вышеописанный план Трампа, как отмечает издание, "рассчитан на то, чтобы произвести огромный фурор, поскольку президент жаждет показать себя как человек дела". По мнению NYT, схема бюджета, "вероятно, будет существенно изменена республиканцами из Палаты представителей и Сената, а также натолкнется на громогласные возражения конгрессменов-демократов".

"Ввиду сопротивления федеральных ведомств некоторые попытки крупно сократить расходы будут, возможно, смягчены по сравнению с изначальным планом еще до того, как окончательный проект бюджета будет направлен в Конгресс. А последнее слово останется за Капитолийским холмом", - напоминают журналисты.

В начале декабря прошлого года палата представителей Конгресса США большинством голосов утвердила законопроект о финансировании Пентагона на 2017 год. В документе, в частности, содержится запрет на военное сотрудничество между Вашингтоном и Москвой до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную политику в отношении Украины. Кроме того, в бюджете была заложена военная помощь Киеву в размере 350 млн долларов.

Общий размер бюджета оборонного ведомства США на 2017 год составит 618,7 млрд долларов. При этом основной акцент будет сделан на поддержании боеготовности американских Вооруженных сил и сохранении их численности. Ради этого были, в частности, урезаны планы по строительству новой военной техники.

В документе отдельно подчеркивалось, что любое взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в оборонной сфере будет ограничено до тех пор, пока в США не убедятся в том, что "РФ прекратила оккупацию части территории Украины", а также перестала предпринимать действия, которые "угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАthe new york timesдональд трампнато
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